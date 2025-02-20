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市議員參選人余燕志：現任僅會示威 不利華埠發展

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠市議員參選人余燕志，不滿現任議員馬泰以示威處事。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠市議員參選人余燕志，不滿現任議員馬泰以示威處事。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市議會選舉將於6月展開，包含曼哈頓華埠的第一選區已有至少五人參選，當中有華裔社區委員余燕志(Eric Yu)；他於19日(周三)拜訪紐約中華公所，強調自己為「真正關心華社」的候選人，有別於「僅會通過集會示威處事」的現任議員馬泰(Chris Marte)。

現為曼哈頓第一社區委員的余燕志表示，希望代表選區，為商業和居民謀求最好的發展。他指馬泰為「激進分子」，令華埠在近年發展不順、經濟下滑，且遊客數量不如以往。

余燕志說，如果選民繼續支持馬泰，這種情況只會持續下去，結果不會有任何改變。他認為，若需提升華埠的民生和治安，需要確保政府高效及有序地運作，以執行現有的法律。同時，他不主張「隨意提出新議案」，以避免賦予政府新的權力。

主業為大都會運輸署(MTA)地鐵部分析主任的余燕志希望，民選官員能與市長及市府各部門協商，共同達成保障華埠居民利益的共識。余燕志認為，議員應發揮影響力爭取政策改變，而非通過集會示威「製造聲勢」。

他表示，馬泰曾組織的抗議活動和遊行未帶來成果，其更應「以結果為導向，通過談判和協商來推動真正的改變。」2022年就任的馬泰，曾在華埠組織多場集會，反對監獄施工、建商進駐和護理員政策等議題。

針對華埠旁柏路(Park Row)的關閉爭議，余燕志表示，他若當選便將與市警談判，以爭取更多相關信息公開，但絕不接受僅以「安全考量」為由的籠統答覆。市警近日表示，有針對柏路進行獨立研究，但由於數據敏感，將不予公開。

他還期望與市府就華埠城區監獄(BBJ)展開對話，探討是否能調整監獄規模，甚至考慮將部分空間改造為社區設施。根據市設計及建設局(DDC)，華埠監獄的建設合同已簽署，金額為37億6425萬元。余燕志說，「我會與相關部門合作，評估合約是否仍有修改的可能性。」

他還強調，擬定2027年關閉的雷克島(Rikers Island)監獄應繼續開放，城區監獄則「是個幻想，並不現實。」余燕志還批評曼哈頓堵車費帶有精英主義色彩，令道路只有富人才能使用，違背MTA的初衷、損害了市民的利益。

同日，川普(Donald Trump)總統計畫叫停堵車費。對於是否擔心MTA「報復」，余燕志說，「我得說出正確的事情。」

華埠 監獄 曼哈頓

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