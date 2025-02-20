華埠市議員參選人盧詠姍 聚焦平價住房 獲前任背書

市議員參選人盧詠姍，獲前任陳倩雯背書。(競選團隊提供)

曼哈頓華埠 市議員參選人盧詠姍(Elizabeth Lewinsohn)，19日(周三)宣布獲得前任議員陳倩雯(Margaret Chin)背書，後者認為盧有能力推動可負擔住房，也支持弱勢及低收入 群體。

作為首位當選市議員的亞裔女性，陳倩雯表示，盧詠姍有能力延續自己過往的工作，即推動可負擔住房和支持最弱勢群體，例如推動針對長者和性少數群體的服務。陳倩雯說，盧詠姍將在市議會確保每位紐約人，無論背景如何，都有機會茁壯成長。

盧詠姍現為曼哈頓第一社區委員，曾任市警(NYPD)反恐部門雇員。她說，包含華埠的第一選區，需要「一個願意傾聽、積極合作並切實推動成果的領導」。目前，華埠議員為2022年就任的馬泰(Chris Marte)。

她認為，華埠需要大膽且創新的方案來解決住房問題，並與保育綠化空間同時進行。盧詠姍強調，新住房需優先考慮脆弱群體，如長者、遊民和低收入居民。

此前，有大量華埠居民控訴市府在社區不斷增設收容所，如百老匯(East Broadway)91號。盧詠姍表示，華埠已經承擔了遠超其應有比例的遊民和收容所，因此，「是時候讓本區及全市的其他地區共同分擔這一責任。」她希望，市府提出更加公平合理的方案，確保資源分配均衡，而不是「讓某一個社區受到不成比例的影響」。

針對華埠旁柏路(Park Row)的關閉爭議，盧詠姍相信市府有能力做到「公共安全、威脅防範以及重新開放」三者兼顧。她說，作為一名前反恐官員，她深知安全問題的重要性，但安全保障並不意味著進一步孤立社區。她表示，市府和在任議員未能履行職責。

盧詠姍還認為，華埠城區監獄 (BBJ)將對社區帶來「嚴重傷害」，是社區被忽視和領導人失職的結果。她表示，修建監獄的數十億元資金，更應投資於可負擔住房、老人公寓和基本社會服務。

除了盧詠姍，另外兩名挑戰馬泰的民主黨參選人為律師科爾曼(Jess Coleman)和第一社區委員余燕志(Eric Yu)。目前，盧詠姍所籌款項最多。