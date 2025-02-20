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旅美湖南同鄉會 春節聯歡同慶42周年

記者尤昱程／紐約報導
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旅美湖南同鄉會在法拉盛舉辦第42周年慶暨春節聯歡晚會，近500名嘉賓及旅美湖南鄉親參與。(記者尤昱程／攝影)
旅美湖南同鄉會在法拉盛舉辦第42周年慶暨春節聯歡晚會，近500名嘉賓及旅美湖南鄉親參與。(記者尤昱程／攝影)

旅美湖南同鄉會日前在法拉盛舉辦第42周年慶暨春節聯歡晚會，近500名嘉賓、僑領及旅美湖南鄉親參與。

會長劉運疇表示，旅美湖南同鄉會是兩岸三地湖南人的精神家園，歡迎鄉親們回家，也期待更多人參與同鄉會的活動。回顧過去一年，第21屆領導班子也推動了多項社區服務，贏得鄉親們的廣泛支持。

劉運疇介紹，過去一年，該會舉辦春遊活動，發起募款協助湖南受災戶，並接待湖南省政府赴美考察團。此外，該會參與華人社區事務，包括支持華人參與公共事務、社區遊行及競選活動。在促進湖南經貿文化交流方面，該會亦參與全球湘商會議，並舉辦「湖湘之聲」幸福太陽盃卡拉OK大賽。

活動上，該會向李厚維、劉國榮、彭聖師、彭劉琳、李雅濱、張文生、陳建才、彭啟洪等湘籍社區人士頒發卓越功勳獎，肯定其對社區的貢獻。此外，該會副會長韓燚表示，旅美湖南同鄉會愛心基金將增設文化教育專項，他於會上義賣「紅梅報春」國畫，籌得3100元。

中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸代表盧美華等出席活動。

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