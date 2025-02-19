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重水墨藝術家藍正輝 紐約發表「生命之墨」

記者高雲兒／紐約報導
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旅居紐約的中國重水墨藝術家藍正輝(中)，近日在法拉盛角聲福音廣場畫廊發表「生命之墨」系列作品新書，並與大紐約地區的藝術家進行座談。(記者高雲兒／攝影)
旅居紐約的中國重水墨藝術家藍正輝(中)，近日在法拉盛角聲福音廣場畫廊發表「生命之墨」系列作品新書，並與大紐約地區的藝術家進行座談。(記者高雲兒／攝影)

旅居紐約的中國重水墨藝術家藍正輝，近日在法拉盛角聲福音廣場畫廊發表「生命之墨」系列作品新書，並與大紐約地區的藝術家進行座談，分享藝術創作的經驗與方向。

藍正輝1987年畢業於四川美術學院，他在介紹作品時表示，自己的創作以獨特的結構表現方式，前所未有地擴展了中國水墨的視覺張力，將這一古老的藝術傳統推向世界性的高度。

藍正輝的作品受到國際藝術界的關注，被多家知名機構收藏，包括美國羅斯查爾德家族(Rothschild Family)、盧貝爾家族(Rubell Family)，以及哈佛大學、普林斯頓大學、中國美術館等。此外，他的作品曾參展第56屆威尼斯雙年展等國際藝術展覽。

據悉，「生命之墨」系列作品於2023年下半年在加拿大GOCA空間創作完成，2024年正式由紐約I Wing出版社出版，並在全球發行，亞馬遜亦有銷售。該書收錄近百幅作品，涵蓋紙上與布上的黑白丙烯創作，並部分收錄布面彩色丙烯作品。本次分享活動不僅讓藝術愛好者更深入了解藍正輝的藝術理念，也促進了紐約藝術界對中國重水墨藝術的關注與交流。

法拉盛 亞馬遜 哈佛大學

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