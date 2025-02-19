7大道華人教堂地下室遭潛入 竊賊相貌曝光

竊賊進入7大道華人教堂偷竊350元現金。(警方提供)

位於布碌崙 (布魯克林)7大道的一家華人 教堂9日失竊，一名竊賊從地下室進入該教堂，偷走了數百元現金。警方根據監控錄像公布了這名嫌犯的照片，並懸賞3500元征集線索，希望早日將嫌犯捉拿歸案。

這起教堂失竊案發生在日落公園 熱鬧的華人聚居區，在市警72分局轄管的範圍內。警方稱，9日(周日)下午大約1時10分，一名竊賊進入位於7大道交57街路口的「恩典華人宣道會」地下室，接著通過一扇沒有鎖住的門進入教堂。

視頻顯示，竊賊進入一間休息室，開始摸索放在椅背上的衣服和放在座椅上的背包。警方稱，這名嫌犯從一隻無人看管的背包內偷走了350元錢，作案後隨即逃離現場。

根據警方的視頻，這名竊賊膚色黑，年齡在30到35歲，最後一次出現頭戴黑色包頭巾和黑色滑雪面罩，身穿棕色外套，黑色褲子和鞋子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。