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曼哈頓下東城警匪槍戰 警突擊破門中彈 嫌犯身中數槍

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓下東城一政府樓內發生警匪槍戰，造成嫌犯和一名警員受傷。圖為警方繳獲的作案手槍。(市警提供)
曼哈頓下東城一政府樓內發生警匪槍戰，造成嫌犯和一名警員受傷。圖為警方繳獲的作案手槍。(市警提供)

曼哈頓下東城18日凌晨發生槍戰，警方在一處政府樓公寓搜查時遭遇屋內嫌犯槍擊，致一名警員受傷。警方隨後開槍還擊，將嫌犯擊傷並逮捕。市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)介紹，開槍襲警的嫌犯曾有過多次被捕紀錄，現正處於假釋狀態。

據蒂池介紹，18日凌晨5時10分左右，警方前往下東城麥地臣街(Madison St.)384號樓的一間公寓，執行與槍枝犯罪有關的搜查令，但遭到房間內人員開槍射擊，其中一發子彈擊中了警察的防彈盾牌。開槍後，警方暫未還擊，而是撤退到樓道內重新部署，嫌犯則在房內用沙發堵住門頑抗。

大約三小時後，警方重新發起突擊。在破門後，屋內人員再次開槍，並擊中一名警員的左肩部。警方則開槍還擊，嫌犯里維拉(Edwin Rivera)身中數槍。截至發稿時，受傷的警員和嫌犯均被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，警員已無大礙；里維拉傷勢較重，但沒有生命危險。

蒂池在18日上午探望受傷警員後，在表維醫院與市長亞當斯(Eric Adams)聯合舉辦記者會。她介紹，35歲的里維拉此前曾多次因非法持有槍枝和毒品而被捕，並獲得四次假釋，現正處於假釋期。蒂池指責司法機構放任危險的慣犯回歸社會。她透露，里維拉去年11月曾因非法持有贓物和拒捕而被逮捕，當時他也處在假釋期間，但僅被拘留了一天就獲釋。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室則回應稱，里維拉11月被捕的罪名均屬輕罪，依紐約州法律，無法為其設定保釋金門檻。

司法紀錄顯示，里維拉曾因持有和販售管制物質而被判重罪成立，服刑四年後，於2023年4月獲得假釋。而據報導，本次案發地點所在的政府樓社區代表稱，里維拉並非該社區的合法租戶，而是一名非法占屋者。

曼哈頓 政府樓 亞當斯

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