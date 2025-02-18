路邊停車阻消防栓救援 本月已2起釀3死

在接連兩次致命火災因消防栓被阻而導致救援延誤後，紐約市違法停車占用消防栓的問題愈發凸顯。(記者許君達／攝影)

紀錄顯示，紐約市 路邊停車阻擋消防栓的問題嚴重，不僅當局收到的投訴數量持續攀升，還導致了本月內接連發生的兩場火災都因消防栓被阻而導致有人死亡。

據報導，布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)本月9日發生一起公寓樓火災，但當消防員趕赴現場時，發現火場外的消防栓被違法停放的車輛阻擋，以致延誤了救援進程，事故造成一死兩傷。此後不久，布朗士 一間佛教寺廟發生火災，消防人員同樣被違法停車所阻，以致延誤救援，造成兩人死亡。

根據「紐約郵報」蒐集的數據，從2021年起，紐約市311熱線每年都會收到超過10萬個關於違法停車阻擋消防栓的投訴，而且數量還在逐年上升，到2024年時已達到13萬4026個投訴。而今年的前一個半月內，311收到的消防栓被阻投訴已經達到了近1萬8000個。

根據紐約市的交通法，消防栓兩側15呎內禁止停車。市議員阿里奧拉(Joann Ariola)透露，她正在起草一份提案，旨在加強對阻擋消防栓的執法和處罰力度。她表示，將在提案中要求把阻擋消防栓的罰款從現行的115元提高到1000元，並允許市民利用311熱線拍照並舉報違法車輛，並實時向車主開具罰單，以免在執法人員趕赴現場後、違法者卻已離去的被動性。

阿里奧拉團隊將投訴激增的原因歸咎於單車專用道和停車架等旨在保障單車路權的設施占用了原本留給汽車的停車位，但市交通局反對這一說法。交通局回覆稱，紐約市現有300萬個路邊停車位，相較之下，單車道占用的空間微乎其微，而且兩次致命火災也都沒發生在有單車道的地方。