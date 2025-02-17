川普砍資助 紐約州大憂重大研究難保

因川普政府大幅削減聯邦政府對研究型大學與機構資助，紐約州大(SUNY)警告，多項關乎生命救治的研究項目存續困難。(圖由SUNY提供)

因川普 政府大幅削減聯邦政府對研究型大學與機構資助，全美多所大學已發聲，表示這一做法將危及重要研究項目；日前，紐約州 大(SUNY)也警告，遏止研究經費將導致包括911急救人員的治療、老年婦女首要死因等關乎生命救治的項目存續困難。

數日前，美國國家衛生研究院(National Institutes of Health, 簡稱NIH)宣布對研究人員在設備、人員及其他間接費用方面使用的聯邦撥款實施限制。這些削減措施原定於16日生效，但因遭到上訴而被暫緩；若限制得以實施，紐約州大研究基金會(SUNY Research Foundation)將預計失去近8000萬元的補助。

紐約州大的校長金恩(John King)表示，州大的研究橫跨多領域，從治療阿茲海默症、癌症，到支援911急救人員、檢測 腦部動脈瘤，在關乎生命的醫學領域取得過突破性進展；「NIH的削減對公共健康構成生存性威脅」。

川普政府的削減撥款計畫在紐約迅速引起反彈，州總檢察長詹樂霞(Letitia James)與全美共22位州檢察長對此提出控告，而在另一項法律訴訟中，康乃爾大學(Cornell University)與羅徹斯特大學(University of Rochester)聯合全國多家學校，控告削減撥款破壞他們的研究能力。

州檢察長辦公室估計，若計畫生效，紐約州將有250所院校損失共8.5億元。「當政府再次將政治凌駕於科學之上，危及公眾健康時，我的辦公室絕不會袖手旁觀」，詹樂霞在一份聲明中表示。

這項政策由馬斯克執掌的政府效率部(Department of Government Efficiency, DOGE)下達，而白宮新聞秘書德賽(Kush Desai)發給CNN的一份聲明中稱，NIH有義務仔細管理撥款，以確保納稅人的錢用於造福美國人民，「將NIH數十億元的支出從龐雜的行政事務中轉移，意味著將有更多的資金和資源可用於合法的科學研究，而不是更少。」