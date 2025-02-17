民主黨柯彭競選長島鎮長 傾聽華人聲音

近日，華人聚居的北亨普斯特德鎮(Town of North Hempstead)即將展開鎮長競選，民主黨候選人柯彭(Dave Kerpen)正式宣布參選。(記者高雲兒╱攝影)

近日，華人 聚居的北亨普斯特德鎮(Town of North Hempstead)即將展開鎮長競選，民主黨 候選人柯彭(Dave Kerpen)正式宣布參選。作為企業家、作家及公共演講者，他表示將關注小型企業發展、提升政府運作效率，並積極傾聽華人社區的聲音。

現年48歲的柯彭已在長島華盛頓港(Port Washington)居住16年，畢業於波士頓大學，擁有小學教育及心理學學位。他曾擔任數學教師，是公共教育的積極倡導者，並曾在華盛頓港教育委員會(Port Washington Board of Education)任職。柯彭的職業生涯涵蓋創業、寫作與公共演講，與妻子共同創辦七家公司，其中包括社群媒體 行銷公司Likeable，該公司已於三年前出售。他表示，自己在企業管理與團隊領導方面積累了豐富經驗，這些經驗將有助於政府治理。

柯彭的競選主軸圍繞扶植當地小型企業、提升政府效率與打造更親民的政府。他首先計畫透過簡化建築審批流程、提供自我認證制度及推動市場行銷活動，吸引更多投資，降低市中心商鋪空置率。第二，他主張運用技術創新降低行政成本，提升公共服務的品質與效率。最後，他強調政府應超越黨派之爭，專注於服務居民，推動更透明、開放的治理模式。他承諾透過社群媒體及直接聯繫方式與民眾溝通，並公開個人電話號碼(516)400-2636以示誠意。

值得關注的是，柯彭表示，將與鎮議員劉巧怡合作，積極傾聽華人社區的聲音，確保華裔居民的需求獲得關注。他強調：「北亨普斯特德鎮是一個多元化社區，政府必須尊重並回應各族裔居民的需求。我期待與劉巧怡攜手合作，共同推動社區發展。」

在柯彭12日的見面會中，多名民主黨政要出面支持。北亨普斯特德鎮議員特羅亞諾(Robert Troiano, Jr.)表示，民主黨與共和黨在治理理念上存在顯著差異，尤其在北亨普斯特德海灘公園(North Hempstead Beach Park)發展計畫的落實上。他表示，前鎮長卡門(John Kaiman)曾從郡政府接管部分海灘，以便有效規畫發展，繼任者博斯威爾(Judy Boswell)亦制定了發展藍圖，希望將該區域打造為休閒娛樂中心。然而，該計畫目前遭擱置，原因在於現任政府缺乏責任感與遠見。