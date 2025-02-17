E-ZPass詐騙信息猖獗 州長發布消費者警示

以E-ZPass或交通逃費為藉口的電信詐騙近來在紐約地區多發，州長霍楚針對此問題特別發布消費者警訊，提示注意騙術、避免上當。圖為本報記者近期收到的此類詐騙短信。(手機截圖)

針對以E-ZPass 為目標的詐騙活動近來愈發猖獗的問題，州長霍楚(Kathy Hochul)16日發布消費者警訊，提示收到此類詐騙短信的用戶不要理睬、更不要貿然提供自己的身分信息。

霍楚介紹，這種最近開始流行的詐騙短信通常來自外國的號碼，以其E-ZPass有欠費為名，要求收到信息的人回覆字母「Y」以獲取一個非官方網站鏈接，然後引誘受害者提供自己的身分或帳戶信息。她向紐約州 消費者強調，E-ZPass或帳單寄送系統Tolls by Mail絕對不會向用戶發送短信或電郵，更不會要求用戶輸入信用卡 、社安號或生日等應該保密的個人身分信息。

根據州府發布的消費者提示，對任何來自未知號碼的短信都應存有戒心，如果未知號碼來信還要求提供個人信息或付款信息，切勿回覆，此外也不要點擊未知來源短信中提供的任何鏈接。如果對詐騙或垃圾信息不勝其煩，可將垃圾短信轉發至7726(SPAM)、將垃圾電郵舉報給服務商，並屏蔽垃圾短信或電郵的發信號碼。州府提示，多舉報可疑的信息有助於監管機構或運營商計算和識別詐騙者，是保護消費者本人和其他所有人最有效的方法之一。

州府提示，如果不慎點擊了詐騙短信中的鏈接，可能導致手機或其他設備被自動下載並安裝勒索軟體或其他惡意程式，使不法者能夠遠程監視受害者的活動，或通過遠程加密等手段劫持受害者的設備以勒索贖金。如果將敏感的個人信息提供給釣魚鏈接，可能導致信用卡被盜刷、個人身分和信用紀錄被盜用申請信用卡或貸款等後果。

如果用戶對收到的信息有疑問，可直接聯絡E-ZPass當局，電話(800)333-8655，或聯絡帳單寄送當局，電話(844)826-8400，二者的官網分別為EZPassNY.com和TollsByMailNY.com。此外，紐約州消費者保護援助熱線為(800)697-1220，聯邦貿易委員會的舉報網址為reportfraud.ftc.gov。