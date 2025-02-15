糧食券盜竊危機 皇后區議員聯手應對

一位姓陳的女士表示，自己退休金微薄，仰賴糧食券生存，然而卻兩度遭遇糧食券被盜，總計損失金額超過4000元。(記者高雲兒╱攝影)

針對日益嚴重的糧食券 (SNAP)盜竊事件，市議員黃敏儀、國會眾議員孟昭文 等14日召開記者會，表示將在政府各級層面都加強立法，返還被盜的福利 。孟昭文表示將提新案，向用戶補償被盜的糧食券福利。

近年來，糧食券盜竊已成全國危機。犯罪分子利用老舊的電子福利轉帳(EBT)卡技術，在零售商的刷卡機上安裝竊取設備，竊取卡片資訊後迅速盜刷。根據美國農業部的數據，僅在2023年，全國有超過12萬5000個家庭因這些欺詐行為失去了6000多萬元的福利。

紐約州是受此犯罪影響最嚴重的州。自聯邦政府開始跟蹤此類案件以來，已有超過11萬8000名紐約人提交了失竊福利索賠，這一數字是其他任何州的兩倍多；其中近8萬5000名紐約人成功追回了約4000萬元的被盜福利。而在華人眾多的黃敏儀選區，僅去年8月1日至12月10日間，就有1990個糧食券福利失竊申訴。

在2022年，孟昭文曾爭取將被盜糧食券福利的補償申請納入政府的支出法案。然而，這項補償計畫在去年到期，並未繼續延長，導致現在許多受害者無法再獲得這項幫助。因此，孟昭文在14日宣布，她將很快提出「結束盜竊SNAP福利提案」(Ending Stolen SNAP Benefits Act)，旨在補償用戶被盜的糧食券福利。

記者會上還介紹，在州層面，劉醇逸等正在共同發起一項提案，旨在通過將磁條卡升級為晶片卡，從而加強EBT卡的安全性。

在市層面，黃敏儀的辦公室也通過協助選民設置EBT Edge帳戶來幫助居民更好地保護他們的福利。通過這些帳戶，用戶可以查看餘額、交易紀錄，並設置額外的安全措施，例如凍結卡片、解除凍結或禁用州外購買等。這樣一來，居民能夠有效地防止卡片信息被盜用或濫用，提高個資安全。

在14日的記者會上，包括多名華人在內的長者，表達了他們屢屢遭遇糧食券被盜的困境。陳女士表示，自己退休金微薄，仰賴糧食券生存，然而卻兩度遭遇糧食券被盜，總計損失金額超過4000元。在被盜期間，她只能依賴自己為數不多的退休金生活，嚴重限制了她參加老人中心及其他社交活動的機會，因為她無法負擔餐費。