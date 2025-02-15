我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

糧食券盜竊危機 皇后區議員聯手應對

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一位姓陳的女士表示，自己退休金微薄，仰賴糧食券生存，然而卻兩度遭遇糧食券被盜，總計損失金額超過4000元。(記者高雲兒╱攝影)
一位姓陳的女士表示，自己退休金微薄，仰賴糧食券生存，然而卻兩度遭遇糧食券被盜，總計損失金額超過4000元。(記者高雲兒╱攝影)

針對日益嚴重的糧食券(SNAP)盜竊事件，市議員黃敏儀、國會眾議員孟昭文等14日召開記者會，表示將在政府各級層面都加強立法，返還被盜的福利。孟昭文表示將提新案，向用戶補償被盜的糧食券福利。

近年來，糧食券盜竊已成全國危機。犯罪分子利用老舊的電子福利轉帳(EBT)卡技術，在零售商的刷卡機上安裝竊取設備，竊取卡片資訊後迅速盜刷。根據美國農業部的數據，僅在2023年，全國有超過12萬5000個家庭因這些欺詐行為失去了6000多萬元的福利。

紐約州是受此犯罪影響最嚴重的州。自聯邦政府開始跟蹤此類案件以來，已有超過11萬8000名紐約人提交了失竊福利索賠，這一數字是其他任何州的兩倍多；其中近8萬5000名紐約人成功追回了約4000萬元的被盜福利。而在華人眾多的黃敏儀選區，僅去年8月1日至12月10日間，就有1990個糧食券福利失竊申訴。

在2022年，孟昭文曾爭取將被盜糧食券福利的補償申請納入政府的支出法案。然而，這項補償計畫在去年到期，並未繼續延長，導致現在許多受害者無法再獲得這項幫助。因此，孟昭文在14日宣布，她將很快提出「結束盜竊SNAP福利提案」(Ending Stolen SNAP Benefits Act)，旨在補償用戶被盜的糧食券福利。

記者會上還介紹，在州層面，劉醇逸等正在共同發起一項提案，旨在通過將磁條卡升級為晶片卡，從而加強EBT卡的安全性。

在市層面，黃敏儀的辦公室也通過協助選民設置EBT Edge帳戶來幫助居民更好地保護他們的福利。通過這些帳戶，用戶可以查看餘額、交易紀錄，並設置額外的安全措施，例如凍結卡片、解除凍結或禁用州外購買等。這樣一來，居民能夠有效地防止卡片信息被盜用或濫用，提高個資安全。

在14日的記者會上，包括多名華人在內的長者，表達了他們屢屢遭遇糧食券被盜的困境。陳女士表示，自己退休金微薄，仰賴糧食券生存，然而卻兩度遭遇糧食券被盜，總計損失金額超過4000元。在被盜期間，她只能依賴自己為數不多的退休金生活，嚴重限制了她參加老人中心及其他社交活動的機會，因為她無法負擔餐費。

另一位華人David也講述了他去年7月被盜糧食券超過1000元的經歷。儘管他成功通過糧食券補償申請追回了損失，但這並未結束他的困擾，因為本月他又遭遇了幾百元的損失。他無奈地表示：「糧食券是政府的德政，但是糧食券卡可以做得更好，比如增加芯片，就不那麼容易被偷了。」

華人David講述了他去年七月被盜糧食券超過1000元的經歷。(記者高雲兒╱攝影...
華人David講述了他去年七月被盜糧食券超過1000元的經歷。(記者高雲兒╱攝影)
針對日益嚴重的糧食券援助計畫(SNAP)盜竊事件，市議員黃敏儀、國會眾議員孟昭文...
針對日益嚴重的糧食券援助計畫(SNAP)盜竊事件，市議員黃敏儀、國會眾議員孟昭文等14日召開新聞發布會。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券 福利 孟昭文

上一則

馬斯克涉洩公民個資 紐約檢長控川普政府縱容

下一則

布碌崙貝瑞吉節日屋 情人節裝飾吸愛侶朝聖
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

州議員集會 推亞太裔歷史課入公校 助力教育多元化與包容性

州議員集會 推亞太裔歷史課入公校 助力教育多元化與包容性
州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程

州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程
孟昭文再提決議案 列農曆新年為聯邦假日

孟昭文再提決議案 列農曆新年為聯邦假日
「農曆新年列為聯邦假日」孟昭文第三度提案

「農曆新年列為聯邦假日」孟昭文第三度提案

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46
兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

託運百萬現金遭拒 紐約2華男綁架恐嚇業者被捕

2025-02-12 12:32
紐約市及三州地區遭遇今冬最大降雪，紐約市東北部地區積雪普遍超過3吋。預計本周內還會有至少兩場降雪天氣過程。(記者許君達／攝影)

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

2025-02-10 01:29

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？