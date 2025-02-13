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全亞裔變裝秀 布碌崙秀多元價值「Made in Asia」慶身分認同 還邀手語翻譯員 讓所有觀眾享受表演

記者馬璿╱紐約報導
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「Made in Asia」特邀美國手語翻譯員(ASL)協助即時翻譯，透過事先翻譯曲目為英文並提供給手語翻譯員歌詞，創造所有觀眾都能盡情享受表演的無障礙空間。(記者馬璿╱攝影)
「Made in Asia」特邀美國手語翻譯員(ASL)協助即時翻譯，透過事先翻譯曲目為英文並提供給手語翻譯員歌詞，創造所有觀眾都能盡情享受表演的無障礙空間。(記者馬璿╱攝影)

由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典，於日前在布碌崙(布魯克林)登場，邀請近30位來自亞洲各地的AAPI變裝藝術家，在農曆新年之際共同慶祝亞裔身分認同。

變裝(Drag)文化最早源於歐美劇場傳統，在女性演員禁止登台的前提下，男性演員便以反串詮釋女性角色。19世紀後，誇張女性形象的表演在美英雜耍與默劇中興起。20世紀初，LGBTQ+社群於地下酒吧和俱樂部發展變裝舞會，紐約成為變裝文化中心。

隨「魯保羅變裝皇后秀」(RuPaul's Drag Race)流行，該文化逐漸進入主流視野，Netflix影集「艷放80」(Pose)亦以1980年代紐約非洲裔與西語裔變裝文化為靈感。

活動由來自台灣的Felicia Oh與主辦人之一的Shia Ho主持，特邀美國手語翻譯員(ASL)協助即時翻譯，透過事先翻譯曲目提供給手語翻譯員歌詞，創造所有觀眾都能盡情享受表演的無障礙空間。

主辦成員李浩祥(Shawn Lee)表示，這是「Made in Asia」第二年舉辦，去年邀請魯保羅變裝皇后秀第16季冠軍妮妃雅(Nymphia Wind)演出，今年規模擴大，且邀請同節目以幽默著稱的明星參賽者Jujubee擔綱。他表示，亞裔在變裝界仍屬小眾，希望透過此活動提升能見度，讓亞裔表演者展現自我，並促進社群內的認同與支持。

今年特色之一是改變遴選制度，開放來自各州的表演者自由報名，吸引費城、波士頓、加州沙加緬度的藝術家共襄盛舉。另一亮點是聽障變裝皇后Siya的手語演出，主辦單位特設雙螢幕，助其同步表演，展現對包容性的重視。

李浩祥表示，變裝表演其中一大重點為對嘴(Lip sync)，但對於聽障人士來說仍有其困難度。於是主辦單位便提前準備雙螢幕，讓Siya能透過觀看字幕方式跟上現場音樂。他表示，要讓活動變得更加多元包容有一定挑戰，尤其聽障表演者與現場觀眾互動的方式不同，但他們認為「只要有心想表現自己，都值得一個舞台和機會」。

最後則是本次共有四分之一的表演者為跨性別者，且藉由安排其擔任開場與壓軸，不只展現社群對跨性別的重視，更是一種對現今政府不支持性別多元的沉默反抗。對主辦成員來說，不論何種性別標籤，大家都值得人權，也更該透過此平台讓平時受到打壓的族群站在重要的位置。

由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典除邀請來自各州的在地藝術...
由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典除邀請來自各州的在地藝術家外，曾多次參與「魯保羅變裝皇后秀」的明星參賽者Jujubee也擔綱演出。(記者馬璿╱攝影)
「Made in Asia」慶典除邀請曾登上魯保羅變裝皇后秀的表演者外，也邀請許...
「Made in Asia」慶典除邀請曾登上魯保羅變裝皇后秀的表演者外，也邀請許多來自各州的在地藝術家。圖為現居紐約的變裝皇后Digna。(記者馬璿╱攝影)
由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典，於2月1日在布碌崙登場...
由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典，於2月1日在布碌崙登場。(記者馬璿╱攝影)
由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典，於2月1日在布碌崙登場...
由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典，於2月1日在布碌崙登場。活動由來自台灣的Felicia Oh(左)與主辦人之一的Shia Ho(右)擔綱。(記者馬璿╱攝影)
由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典，於2月1日在布碌崙登場...
由全亞裔變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典，於2月1日在布碌崙登場，吸引逾百位民眾參與。(記者馬璿╱攝影)
活動一大亮點為四分之一的表演者為跨性別者，且藉由安排其擔任開場與壓軸，展現社群對...
活動一大亮點為四分之一的表演者為跨性別者，且藉由安排其擔任開場與壓軸，展現社群對跨性別的重視。圖為來自費城的開場變裝國王(Drag King)的Eugene Rideher Betta。(記者馬璿╱攝影)

亞裔 跨性別 加州

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