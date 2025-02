全亞裔變裝秀 布碌崙秀多元價值「Made in Asia」慶身分認同 還邀手語翻譯員 讓所有觀眾享受表演

「Made in Asia」特邀美國手語翻譯員(ASL)協助即時翻譯,透過事先翻譯曲目為英文並提供給手語翻譯員歌詞,創造所有觀眾都能盡情享受表演的無障礙空間。(記者馬璿╱攝影)

由全亞裔 變裝表演者組成的「Made In Asia」慶典,於日前在布碌崙(布魯克林)登場,邀請近30位來自亞洲各地的AAPI變裝藝術家,在農曆新年之際共同慶祝亞裔身分認同。

變裝(Drag)文化最早源於歐美劇場傳統,在女性演員禁止登台的前提下,男性演員便以反串詮釋女性角色。19世紀後,誇張女性形象的表演在美英雜耍與默劇中興起。20世紀初,LGBTQ+社群於地下酒吧和俱樂部發展變裝舞會,紐約成為變裝文化中心。

隨「魯保羅變裝皇后秀」(RuPaul's Drag Race)流行,該文化逐漸進入主流視野,Netflix影集「艷放80」(Pose)亦以1980年代紐約非洲裔與西語裔變裝文化為靈感。

活動由來自台灣的Felicia Oh與主辦人之一的Shia Ho主持,特邀美國手語翻譯員(ASL)協助即時翻譯,透過事先翻譯曲目提供給手語翻譯員歌詞,創造所有觀眾都能盡情享受表演的無障礙空間。

主辦成員李浩祥(Shawn Lee)表示,這是「Made in Asia」第二年舉辦,去年邀請魯保羅變裝皇后秀第16季冠軍妮妃雅(Nymphia Wind)演出,今年規模擴大,且邀請同節目以幽默著稱的明星參賽者Jujubee擔綱。他表示,亞裔在變裝界仍屬小眾,希望透過此活動提升能見度,讓亞裔表演者展現自我,並促進社群內的認同與支持。

今年特色之一是改變遴選制度,開放來自各州的表演者自由報名,吸引費城、波士頓、加州 沙加緬度的藝術家共襄盛舉。另一亮點是聽障變裝皇后Siya的手語演出,主辦單位特設雙螢幕,助其同步表演,展現對包容性的重視。

李浩祥表示,變裝表演其中一大重點為對嘴(Lip sync),但對於聽障人士來說仍有其困難度。於是主辦單位便提前準備雙螢幕,讓Siya能透過觀看字幕方式跟上現場音樂。他表示,要讓活動變得更加多元包容有一定挑戰,尤其聽障表演者與現場觀眾互動的方式不同,但他們認為「只要有心想表現自己,都值得一個舞台和機會」。