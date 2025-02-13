聖麥可天主教學校 學生表演慶新年

三年級同學帶來武術表演。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 聖麥可天主教學校近日舉辦農曆新年慶祝活動，由各年級學生帶來歌唱、舞蹈及武術表演。今年活動首次正式加入舞龍舞獅環節，校方特別從中國訂購大型龍獅道具，並邀請專業人士指導學生演練，吸引不少非華裔 學生參與。

該校校長海德(Philip Heide)表示，他對學生的表現感到驚喜，認為這樣的活動不僅展現才藝，也讓學生更了解自身文化，進一步建立認同感，「當學生對自己的文化有更多理解，也能更認識自己，這比學習課堂上的知識更具意義。」

海德表示，學校在舉辦各類活動時，時常獲得社區成員的協助，包括募款、食物捐贈，以及對有困難家庭的援助，「社區一直是我們的重要夥伴，這種連結讓學生感受到，他們所處的環境是一個彼此支持的大家庭。」

學校中文部門負責人侯修女指出，今年是學校第二年以較完整的形式舉辦新年慶祝活動，共有26個表演，涵蓋幼兒園至八年級學生，由各年級的中文老師負責排練。她提到，學校多年來採用中英雙語教學模式，低年級主要以中文授課，較高年級則逐步調整課程比例，讓學生兼顧學業與語言學習。

談及學校整體文化活動安排，校方表示，除了農曆新年，學校也會在每年9月至10月間舉辦西語裔文化月活動，透過文學閱讀、歷史介紹等方式，讓學生了解不同族群背景。此外，學校教師團隊來自25個以上的國家，部分教師與學生有類似的移民經歷，讓學生能從師長身上看到成長的可能性。