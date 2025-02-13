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無視停業令照開 貝瑞吉非法大麻店判罰600萬元

記者馬璿／紐約報導
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位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)的非法大麻店，在未取得牌照前仍屢次違規開業，遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)起訴並判600萬元罰款。當地華人居民表示，此判決對較為保守的當地社區來說利好，且關閉非法店家也有利治安。

該無照大麻店「Big Chief Smoke Shop」總部位於洛杉磯，紐約分店則設立於第3大道交74街，鄰近聖母天使天主教教堂(Our Lady of Angels Church)，當地社區領袖與社區委員會曾通過決議要求關閉此店。過去在州大麻管理辦公室(OCM)執法人員與財政部調查人員突擊稽查時，便已查獲超過600磅未經檢測的大麻花及相關產品，總價值達670萬元，並在2023年被州府永久查封。但即使被勒令停業，該店仍屢次非法開業，2023年底該店店主還曾因推搡調查人員並關門夾住對方手臂，導致執法人員手臂嚴重瘀傷。

在歷經多方爭議後，詹樂霞於12日(周三)宣布，由於業主在未取得執照狀況下非法銷售大麻超過一年，並無視執法人員發出的停業命令，綜合非法獲利追回、行政罰款、每日罰款及銷售額後，對此業主開罰逾600萬元。

依州大麻法規定，未經許可銷售的業者每日最高可處1萬元罰款，收到通知但屢勸不聽者則可開罰至2萬元。詹樂霞表示，希望藉此判決保護紐約消費者與社區安全，更希望警示所有漠視法律、危害社區的人。

當地居民黃先生表示，社區居民曾多次抗議大麻店，但據他所知，社區內的多間非法店家都已被執法單位勒令停業，門口紛紛貼上停業貼紙。他認為關閉非法店家有助於治安提升並減少破窗效應，避免有心人士抱持「既然有非法店家存在，自己也不需要為非法行為負責」的心態胡作非為。至於合法店家，他則認為，只要不要設立在校園附近，存廢應該交由自由市場決定。

另一方面，在去年底，州高等法院法官禁止OCM處理部分申請，並要求暫停處理那些未在2023年11月17日之前確定營業地點並通知相關機構的申請。對於正在申請牌照的店家，以及已經獲得牌照但仍未設立銷售據點的企業，未來開業可能會面臨窒礙難行的窘境。

大麻 檢測 布碌崙

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