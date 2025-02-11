布碌崙華男重病吐血後失聯 家人向亞總會求援

失聯者江朝霞的親友向亞總會求助。(記者胡聲橋/攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林)8大道43歲華男江朝霞從2月3日起與其親友失聯。江朝霞的哥哥和女友焦急萬分，於11日求助美國亞裔社團聯合總會(亞總會)，失聯者親友認為，很有可能江朝霞現在臥床不起，無法動彈。因為親友也不知道失聯者住址和房東電話，他們希望知情者及時與他們或亞總會聯繫，幫助找到失聯者。

江朝霞的哥哥江先生說，江朝霞從福州市琅岐鎮來美國已有20多 年，平時在布碌崙8大道華社的餐館工作。江朝霞2月3日和福州的母親微信通話時說自己很累，當時母親勸江朝霞去醫院看看。4日和5日，江朝霞的電話能打通，但無人接聽，到了7日，電話都打不通了。

江朝霞的女友郭女士說，她2月4日和江朝霞通話。江朝霞當時稱感到很累，有胃出血的情況。他說自己吃了感冒藥，而且吐了很多血，大小便也都是血。郭女士說，江朝霞身高約5呎8吋，皮膚較黑，體型較瘦。她已就江朝霞失蹤向警方報了案。但由於不知道江朝霞的具體住址以及房東的聯繫方式，警方對此也毫無辦法。

據江先生介紹，江朝霞的居住範圍在布碌崙10大道交60街至18大道交75街的範圍內。他問過弟弟住址，江朝霞只說過「1070」這個數字，而且還知道江朝霞住在地下室。地下室內還有兩人同住，房東是兩位福州老人，他們的女兒在外州居住。江先生懷疑江朝霞在屋內病倒了，無法動彈，自己鎖在了房間內。他希望目標區的房東檢查一下自己的租客。