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堵車費實施滿月 長島鐵路載客增13%

記者高雲兒╱紐約報導
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曼哈頓堵車費實施滿月，根據大都會運輸署數據，長島鐵路乘客明顯增加，整體載客量同比增長13%，部分車站的客流量增長尤其明顯。(記者高雲兒╱攝影)
曼哈頓堵車費實施滿月，根據大都會運輸署數據，長島鐵路乘客明顯增加，整體載客量同比增長13%，部分車站的客流量增長尤其明顯。(記者高雲兒╱攝影)

曼哈頓堵車費自1月起開徵至今已滿月，根據大都會運輸署(MTA)數據，長島鐵路乘客明顯增加，整體載客量同比增長13%，部分車站的客流量增長尤其明顯，另每日約有3萬輛車避開曼哈頓 。但相關官員表示，觀察堵車費的影響仍需更多數據支持。

據統計，1月份的長島鐵路整體載客量同比增長13%。其中，新海德公園(New Hyde Park)站的客流量較去年同期增長22%，比該站12月的增幅高出八個百分點。花園市(Garden City)站1月客流量同比增長19%，而去年12月僅增長3%。此外，伍德米爾(Woodmere)、朗孔科馬和道格拉斯頓(Douglaston)等車站的客流量較去年同期增加26%。

長島鐵路局長弗里(Robert Free)表示，目前仍難以確定堵車費與乘客增長的直接關聯，他認為鐵路服務的改善也可能是吸引更多乘客的原因之一。

MTA表示，雖然堵車費的影響仍在評估中，但可以確定的是，一些通勤者已開始調整出行方式，因為公車與地鐵的客流量亦有所上升。另據MTA統計，每個工作日平均約減少3萬輛車進入曼哈頓60街以南的收費區域，河流通道及部分主要街道的交通流量亦有明顯改善。

紐約市交通運營規畫主管潘利安(Chris Pangilinan)說，長島鐵路作為北美最大的通勤鐵路，每日服務超過20萬名乘客，涵蓋五個郡共126個車站，因此要確定堵車費的影響仍需更多數據支撐。

然而，也有乘客對堵車費政策提出疑問，認為其對公共交通的影響尚未完全顯現。一些市民擔心，若乘客持續增加，長島鐵路和其他公共交通系統是否能提供足夠的運力，避免擁擠現象加劇。

MTA官員強調，目前公共交通仍有充足運力來應對新增乘客，並規畫進一步觀察數據，以決定是否需要調整列車班次或增加運力。隨著堵車費的繼續推行，MTA將持續監測數據，以評估其對城市交通模式的長期影響。

長島鐵路 堵車費 MTA

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