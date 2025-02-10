蛋價上漲 史島男子自建雞舍養雞 專家：成本太高

禽流感導致蛋價飆升，除影響超市賣價外，許多小吃店家也因應成本上漲調整價格。(記者馬璿╱攝影)

禽流感 導致蛋價飆升，除影響超市賣價外，許多店家也因成本上調價格。一名史泰登島男子近日為因飆漲蛋價及通膨影響，以「自建雞舍養雞」的方法節省開支，引發熱議。

全美雞蛋 價格日漸飆漲，美國農業部甚至預測，今年的蛋價還會再上揚20%，面對不斷攀升的價格，史島男子雷恩(Tommy Lane)透過在自家養雞方式確保穩定新鮮雞蛋來源。雷恩表示，吃過新鮮雞蛋就無法再回去吃超市買的蛋，新鮮的味道更好。

雷恩自去年春天自行搭建雞舍。他表示，如今禽流感的爆發讓當時的決定更加值得，每月養雞可為他省下120元，而且再也不用擔心雞蛋短缺問題。目前雷恩家中飼養四隻母雞，每隻雞每天大約可以產下一顆蛋。

雷恩也推薦民眾，若家中有足夠空間，可考慮自己搭建雞舍養雞，他的方法是將小雞與外界隔離，以防禽流感影響家中的蛋雞。根據紐約市 規定，民眾可在家飼養母雞(Hens)，但為避免啼叫導致噪音問題，仍不得飼養公雞(Roosters)。

據曾出版過「後院養雞指南」的作者摩米諾(Kathy Shea Mormino)，養雞的花費取決於雞舍材料以及相關設備，價格差異巨大，且初期不只需經全面規畫，投資成本也高，可能遠遠超過超市購買的價格。她表示，建立雞舍價格從200元至2000元不等，而餵食器、飲水機等設備價格則從8元至15元不等，且並非所有城市與社區都可以蓋雞舍，建議居民可以自行查詢當地的法規與建築規範。