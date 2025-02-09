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105小學慶農曆新年晚會 多族裔演出

記者馬璿╱紐約報導
當日的表演除宣揚中華文化外，也融入越南、韓國等多民族的傳統表演，藉此發揚多元文化。(記者馬璿╱攝影)
當日的表演除宣揚中華文化外，也融入越南、韓國等多民族的傳統表演，藉此發揚多元文化。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)第105小學日前連續兩晚舉行農曆新年晚會表演，透過多場由各年級學生準備的演出，共同歡慶不同民族的春節特色文化。

位於布碌崙8大道的第105小學共有92%的華人學生，是當地擁有最多華裔學生人口的公校，近期於6日和7日晚間舉辦農曆新年晚會表演，吸引大量華裔家庭出席。

校長陳雪莉(Shirley Chen)表示，為讓孩子從小認識農曆春節的傳統文化，學校舉辦新年表演已有幾十年，她為老師、學生及家長的共同努力感到驕傲，並表示在學校的雙語環境中，讓學生能藉著音樂與藝術展現自己，不只是擁抱身分認同的開始，更會讓許多新移民學生不再覺得低人一等。此外，學校也邀請眾多華裔及亞裔社區領袖及民選官員，希望他們的從政、服務公眾的經歷能夠啟發學生，讓他們看到自己的未來有著大好的可能性。

陳雪莉也補充道，自己作為移民二代，管理學校時相當重視孩子是否為自己的出身為傲，尤其學校還有非華裔學生入學，且農曆新年並非只是屬於華人的節日，因此學生的表演也融入越南、韓國等多民族的傳統表演，藉此發揚多元文化。

家長陳女士表示，孩子每天飯後都在家練習，自己因為工作忙碌很少能參與學校的表演，趁著不需上班的周末晚間來欣賞孩子演出。另一位家長林女士則表示，自己的孩子是跳糖葫蘆主題的學生，在表演前好幾個小時老師都還在幫孩子複習排舞，且家長自發性地協助化妝與服飾，只為了讓孩子能呈現最完美的演出。正在等待上台的學生也表示，他們每周都會定期留校練習，即使已準備好幾個月，上台前也還是會感到緊張，希望能有最好的發揮。

晚會也邀請州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡和孩子也就讀105小學的第49選區民主黨領袖謝曉瓊共同參與。

布碌崙第105小學日前連續兩晚舉行農曆新年晚會表演，透過多場由各年級學生準備的演...
布碌崙第105小學日前連續兩晚舉行農曆新年晚會表演，透過多場由各年級學生準備的演出，共同歡慶不同民族的春節特色文化。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙第105小學日前連續兩晚舉行農曆新年晚會表演，透過多場由各年級學生準備的演...
布碌崙第105小學日前連續兩晚舉行農曆新年晚會表演，透過多場由各年級學生準備的演出，共同歡慶不同民族的春節特色文化。(記者馬璿╱攝影)

華裔 布碌崙 春節

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