華興多元文化中心 歌舞手作慶新春

現場許多贊助攤位除發放宣傳資料外，也提供手作串珠、燈籠予現場民眾領取。(記者馬璿╱攝影)

華興多元文化中心(UCA)為慶祝2025農曆新年，8日在布碌崙 (布魯克林)舉行新春遊園大會，藉由多場歌舞表演、手作攤位及遊戲抽獎，與社區一同歡慶中華傳統文化。

當日不到上午11時，活動場地310小學外便排起長龍，除有期待領取零食獎品的民眾外，也有不少欣賞孩子舞蹈演出的家長，頂著低溫 在外等待。家長劉女士表示，自己是為了來看孩子的街舞表演而來排隊，希望能拍下孩子練習已久的帥氣舞姿，她也分享道，跳舞是孩子本身選擇要練習的才藝，應好好支持。

現場除有包含Halo Dance Studio等多個舞蹈工作室所帶來的流行舞、傳統舞等表演外，也有許多如必達・白安律師事務所、Health First保健公司、Live on NY、繁榮布碌崙協會等贊助商擺設攤位，提供手作串珠、燈籠及發放各種移民資訊。

華興多元文化協會會長梁華釗表示，活動約籌辦了兩個月，今年是第二屆舉行，這次不只擴大規模邀請更多贊助商，更希望在農曆春節期間與社區共同延續新年傳統，聯合政府單位、社區組織與舞蹈班表演，從上到下齊心協力讓社區共好，也讓大家能更便利地了解自身的權益。