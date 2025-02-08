阿茲海默關愛服務慶蛇年 104歲長者同樂

為慶祝農曆新年，阿茲海默症關愛服務中心7日在曼哈頓總部舉辦蛇年慶祝活動。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝農曆新年，阿茲海默症 關愛服務中心7日在曼哈頓總部舉辦蛇年慶祝活動，邀請多位長者及社區成員同樂，意在傳遞團聚的溫暖和社區的支持，同時促進長者之間的交流和互動；當中，關愛服務中心的成員之一、104歲的長者石明珠與女兒再度受邀到場。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，機構宗旨始終是為長者和失智 群體提供關懷和支持，因此希望在新年之際能夠為其帶來溫暖和歡樂，並會在新一年內繼續與社區成員攜手，共同打造一個更加有愛的社區環境。

石蔚靜說，「聚會讓大家得以互致祝福、相互支持、共同進步，看到眾多照顧者以及行動自如的長者積極參與，我深感欣慰」；關愛服務首席發展官思萍瓦克(Andrea Tallent Spivak)也說，因蛇年寓意著轉變與再生，希望藉此機會喚起社區內長者及失智群體對未來的無限期待，並透過一系列關懷計畫，持續傳遞愛與支持，共同迎向充滿希望的新一年。

活動現場，104歲的石明珠也在兩個女兒的陪同下再次到場，兩位近八旬的女兒表示，數十年前隨母親經過多重困難來到美國，途中經過夏威夷、加州 等地，最終落腳紐約。大女兒郭麗莉說，雖然母親目前有輕微的失智症狀，但作為百歲老人，她的身體還算健康，是最大的欣慰和幸運。

此外，來自紐約詩畫琴棋會的書畫家姚柏源、林志尤和姚國輝也在現場揮毫贈禮，且中醫王潔也以「超越百歲，從中醫話大腦健康」為主題，分享了中醫在調理腦部功能、預防失智症方面的見解。來自詩畫琴棋會的演唱者關淑媚，也在場帶來慶年文藝表演。