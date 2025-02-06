華埠中華公所警民會 五分局嚴打搶劫累犯

華埠中華公所警民會，市警五分局將打擊累犯。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 紐約中華公所於5日(周三)聯合市警(NYPD)五分局舉辦警民會議，以華文向居民報告治安情況；局方代表指，近期整體犯罪率降幅明顯，但搶劫案有所上升，主要由累犯在在華埠及周邊地區多次作案導致，但嫌犯已被逮捕關押。

本次會議由五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)主持，美東聯成公所主席梁漢本和紐約台山寧陽會館主席伍堅石協助。尼爾森依市警統計數據表示，截至本月2日的過去近一月內，轄區內錄得罪案較往年同期有明顯減少，七大主要犯罪類別共有78起，降幅為27%。

其中，搶劫案(Robbery)數量小幅增長至九起，較往年同期的七起增加29%。尼爾森表示，輕微增長的原因為累犯在華埠及周邊轄區實施多起搶劫，但局方集中力量調查並最終逮捕了嫌疑人。

根據五分局，此累犯名為韋塞(Benedict Wesseh)，在不同商鋪中流竄作案。知情人表示，其目前至少被捕83次。在上周，該名39歲的非洲裔男子在加薩 琳街(Catherine St.)再度被捕。

此前，他曾搶劫位於同街的麵包店至少三次，也因此被列入五分局的追緝名單。據法庭文件，法官本次為韋塞設定了7萬5000元的現金保釋要求。目前，他仍被關押在雷克島(Rikers Island)監獄 。

尼爾森還說，分局仍在努力打擊羅斯福公園(SDR Park)周邊的毒品交易以及堅尼路(Canal St.)的售假攤販問題。他表示，目前逮捕率正在上升，並還會集中力度打擊零售盜竊案件。

他還強調，隨著遊客和人流的增加，扒竊問題也值得警惕，分局將派遣多個便衣警員在節慶期間巡邏，如即將於周末舉辦的「超級星期六」(Super Saturday)舞龍舞獅日當天。

此外，五分局將繼續對重點監控累犯，並及時回應社區舉報。尼爾森舉例指，若有記錄在案的慣犯被捕，當局會向地區檢察官辦公室通報情況，並確保嫌犯被正式起訴。