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皇后區小學生籲改善校園周邊交通 議員支持

記者高雲兒╱紐約報導
在簡報中，學生們詳細說明了該路口因車輛超速所帶來的安全隱患。(市議員黃敏儀辦公室提供)
在簡報中，學生們詳細說明了該路口因車輛超速所帶來的安全隱患。(市議員黃敏儀辦公室提供)

由於學校門口的路口危險重重，皇后區120小學(P.S. 120Q)的學生近日向當地市級及州級民選官員簡報，呼籲在136街與58路交叉口設置停車標誌(Stop Sign)，確保學生及社區居民的安全。參與此次簡報會的官員包括紐約市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic），以及紐約市第25學區學監與市交通局代表。

在簡報中，學生們詳細說明了該路口因車輛超速所帶來的安全隱患，特別是在早晨上學及下午放學期間。根據他們的研究，每天有超過300名行人通過該路口，其中包括許多兒童。在調查當天，他們記錄到有18名兒童獨自步行穿越該路口。此外，他們還指出，136街路面狹窄，加上清晨的強烈陽光炫目，進一步降低了能見度，增加了事故風險。

簡報會後，與會的民選官員聯名致信紐約市市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，敦促市交通局在該交叉口設立四向停車標誌。信中強調，必須採取預防性措施，確保學生及社區居民的安全，避免可以預防的悲劇發生。

黃敏儀對學生的行動表示讚賞，強調應儘早改善學校周邊交通設施，避免悲劇重演。她提及，去年皇后區22小學一名學生在上學途中於路口遭遇車禍，儘管未受傷，卻引發學生發起街頭安全倡導，最終促成了三福大道與155街的交通燈安裝。她表示：「我們不能等到另一場悲劇發生後才採取行動，作為民選官員，我們將與社區及市交通局密切合作，確保儘快落實必要的安全措施。」

李羅莎則強調，兒童安全應當優先考量，支持學生提出的合理訴求，並呼籲市交通局立即採取行動。劉醇逸亦表示，學生的聲音值得重視，要求市交通局在該路口設立四向停車標誌，以確保學校社區的安全。

由於學校門口的路口危險重重，皇后區120小學学生近日向當地市級及州級民選官員簡報...
由於學校門口的路口危險重重，皇后區120小學学生近日向當地市級及州級民選官員簡報，呼籲在136街與58路交叉口設置停車標誌。(市議員黃敏儀辦公室提供)

紐約市 皇后區 眾議員

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