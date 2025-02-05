紐約布碌崙華人春節聯歡晚會 班森賀共慶

第三屆紐約布碌崙華人春晚中的舞蹈節目。(記者胡聲橋╱攝影)

「不忘初心，砥礪前行」第三屆紐約布碌崙 (布魯克林)華人 春節聯歡晚會於近日在班森賀舉行，晚會匯集了各路文藝精英，為紐約華社呈現了一台帶有濃濃粵味年味的精彩演出，包括民選官員在內的數百位各界人士出席晚會，共慶蛇年新春。

第三屆布碌崙華人春晚由美國紐約廣府人總會、美國湛江華僑聯合總會、紐約台山聯誼會、美國廣州僑胞聯合會、紐約廣東籍校友會聯誼總會、富臨門宴會廳、廣州聯合總會、美國冲蔞同鄉總會和紐約至孝篤親公所九家機構共同主辦。

此次布碌崙春晚在富臨門宴會廳舉行。節目內容包括舞蹈、歌曲、粵曲演唱、青少年才藝表演、器樂表演等數十個節目，光是舞蹈節目就有少年藝術舞蹈、宮廷舞、民族舞、旗袍舞、團扇古典舞、勁歌熱舞等，各種精彩文藝節目交相輝映，主辦者給觀眾獻上了一場令人耳目一新的視聽盛宴。

此次春晚的總召集人、美國紐約廣府人總會主席羅少領首先向各界人士致以新春的祝福。羅少領說，大家送別龍年，喜迎蛇年。金蛇象徵財富與智慧，願它在新的一年裡為大家帶來繁榮、健康和幸福。他希望通過這次晚會展示紐約華人的風采，營造開心過大年的氛圍，並藉助春晚弘揚中華文化，將中華傳統節日傳承下去。

中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、領僑處副主任李德、領事劉兵，紐約市小企業服務局(SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、國會眾議員 托瑞斯(Ritchie Torres)、州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳和李榮恩(Grace Lee)、市議員莊文怡，以及州眾議會47選區民主黨選區領導人賀立寧等在致辭中向民眾致以新春的祝福。