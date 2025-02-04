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法拉盛住宅遭闖空門 65歲婦女被刺傷

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛日前發生一起嫌犯闖空門持刀搶劫未遂案件，一名65歲婦人遭刺傷。(取自Google街景)
法拉盛日前發生一起嫌犯闖空門持刀搶劫未遂案件，一名65歲婦人遭刺傷。(取自Google街景)

皇后區法拉盛一處公寓日前遭闖空門，一名65歲婦女遭兩名嫌疑人刺傷。警方表示，兩名嫌疑人試圖入室行竊但最終空手逃離，目前尚未落網，盼大眾提供線索。

根據警方報告，該案件發生於2日下午約5時40分，地點位於羅斯福大道(Roosevelt Ave.)與博生大道(Parsons Blvd.)附近的一棟公寓大樓。根據轄區警方109分局初步調查，兩名男子當時在該樓層逐一嘗試開啟房門，當受害人走出家門準備丟垃圾時，遭遇了這兩名闖入者。嫌犯隨後闖入她的公寓，並在試圖行竊時對她施暴，持刀刺傷其多處。

受害人遭刺傷手腕和胸部，隨後被送往皇后區長老會醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，經治療後傷勢穩定，3日已出院返回家中休養。其家屬表示，受害人目前仍感到疼痛。

該棟大樓的管理員透露，監視器畫面顯示嫌犯先後進入大樓後一同上樓，而受害人與姊姊同住，但事發時姊姊似乎並不在家，他表示，他們是很好的人，從不惹事，對此事發生感到遺憾。

截至目前，警方尚未逮捕任何嫌犯，案件仍在調查中。警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

根據市警局(NYPD)最新犯罪統計數據，截至1月26日，109分局今年已報告31起重罪襲擊案件，較去年同期的32起減少3.1%。然而，該分局的入室盜竊案有所增加，已報告43起，比去年同期的34起增加12.2%。

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