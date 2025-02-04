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余燕志參選市議員 訪余風采堂談政見

記者許君達╱紐約報導
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市議會第一選區參選人余燕志訪問華埠余風采堂。(記者許君達╱攝影)
市議會第一選區參選人余燕志訪問華埠余風采堂。(記者許君達╱攝影)

紐約市議會第一選區議員參選人余燕志(Eric Yu)，近日訪問了位於曼哈頓華埠的紐約余風采堂，向余氏宗親分享自己的政見，並回答社區關心的部分民生和社會議題。

余燕志的施政重點包括強化公共安全、促進經濟繁榮以及持續投資公共服務基礎設施。他表示，這三者並非各自獨立，而是相輔相成、缺一不可：治安變好，自然吸引更多人匯聚在這座城市，城市的經濟也自然會繁榮；而包括警力在內的公共服務提升了，治安也自然會朝良性的方向轉變。

余燕志表示，他認為像紐約這樣的都市，有必要維持現有的稅收水平，隨便減少稅源不明智，但公民和立法者也應該關注稅金到底花在了哪裡。

他舉例說，市警每年獲得巨額的財政預算，市議會也予以批准，然而，大筆資金都被用來支付警察的加班費，卻未能招聘更多警員，這就是不合理之處。

對於政府冗員問題，余燕志認為，當局開設各種公共服務項目，增加員額難以避免，更有效的監督方式是定期審核，「重要的是讓他們意識到，市民在注視著他們，關注著他們的工作會給自己帶來什麼影響」。

對於社區關注的問題，余燕志強調，他反對徵收堵車費、支持柏路(Park Row)重開、支持教育公平。他表示，堵車費由州立法決定，市議會能做的有限，但他會盡力向議會陳情，傳達社區對堵車費的反對聲。

余燕志現為大都會運輸署(MTA)擔任地鐵部分析主任，在面對社區對於地鐵管理運營效率低下的質疑時，他承認，這些問題的確存在，但整體改革比較困難，也超越了市議員的權限。余燕志對於華人社區普遍關注的精英教育問題沒有置評，但強調所有人都需要公平地享有接受合適教育的機會，尤其是對於學習有困難的群體，當局有必要支出更多的資源去保障特殊教育。

目前，參加市議會第一選區民主黨初選的還包括高譚公園委員會主席諾永信(Elizabeth Lewinsohn)和律師科爾曼(Jess Coleman)，他們與余燕志將在今年6月24日在民主黨初選中，挑戰尋求連任的現任市議員馬泰(Christopher Marte)。

余燕志(說話者)的政見包括加強公共安全、經濟繁榮以及公共服務基礎設施。對於華人社...
余燕志(說話者)的政見包括加強公共安全、經濟繁榮以及公共服務基礎設施。對於華人社區關注的問題，他反對曼哈頓堵車費、支持柏路重開、支持教育機會公平。(記者許君達╱攝影)

堵車費 地鐵 民主黨

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