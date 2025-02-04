余燕志參選市議員 訪余風采堂談政見

市議會第一選區參選人余燕志訪問華埠余風采堂。(記者許君達╱攝影)

紐約市議會第一選區議員參選人余燕志(Eric Yu)，近日訪問了位於曼哈頓華埠的紐約余風采堂，向余氏宗親分享自己的政見，並回答社區關心的部分民生和社會議題。

余燕志的施政重點包括強化公共安全、促進經濟繁榮以及持續投資公共服務基礎設施。他表示，這三者並非各自獨立，而是相輔相成、缺一不可：治安變好，自然吸引更多人匯聚在這座城市，城市的經濟也自然會繁榮；而包括警力在內的公共服務提升了，治安也自然會朝良性的方向轉變。

余燕志表示，他認為像紐約這樣的都市，有必要維持現有的稅收水平，隨便減少稅源不明智，但公民和立法者也應該關注稅金到底花在了哪裡。

他舉例說，市警每年獲得巨額的財政預算，市議會也予以批准，然而，大筆資金都被用來支付警察的加班費，卻未能招聘更多警員，這就是不合理之處。

對於政府冗員問題，余燕志認為，當局開設各種公共服務項目，增加員額難以避免，更有效的監督方式是定期審核，「重要的是讓他們意識到，市民在注視著他們，關注著他們的工作會給自己帶來什麼影響」。

對於社區關注的問題，余燕志強調，他反對徵收堵車費 、支持柏路(Park Row)重開、支持教育公平。他表示，堵車費由州立法決定，市議會能做的有限，但他會盡力向議會陳情，傳達社區對堵車費的反對聲。

余燕志現為大都會運輸署(MTA)擔任地鐵 部分析主任，在面對社區對於地鐵管理運營效率低下的質疑時，他承認，這些問題的確存在，但整體改革比較困難，也超越了市議員的權限。余燕志對於華人社區普遍關注的精英教育問題沒有置評，但強調所有人都需要公平地享有接受合適教育的機會，尤其是對於學習有困難的群體，當局有必要支出更多的資源去保障特殊教育。