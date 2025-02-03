班森賀新春大遊行 各族裔同樂

2025班森賀華社春節大遊行於2日展開，遊行吸引了眾多行人駐足觀看，共慶新春。(記者胡聲橋╱攝影)

班森賀華人社區服務中心攜手州眾議員 寇頓(William Colton)和市議員莊文怡，以及50多家華社團體和機構，於2日在布碌崙(布魯克林)班森賀舉辦蛇年迎新春大遊行。雖然天氣寒冷，但以華裔居民為主的各族裔居民還是踴躍參加，與遊行者互動。

今年的班森賀春節 大遊行第一次搭設主舞台，設在18大道65街和66街之間。遊行隊伍先在61街和66街之間集合，嘉賓在主舞台致辭後，遊行於11時45分正式開始，在舞龍和舞獅隊的帶領下，遊行方陣載歌載舞，沿著18大道從66街行進到83街結束，遊行吸引了眾多行人駐足觀看，共慶新春。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、紐約州上訴法院首位亞裔 女法官萬泰妮(Lillian Wan)、州參議員陳學理，州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳和李榮恩(Grace Lee)、市議員莊文怡都上台發表講話，祝賀華社新年新氣象，年年繁榮興旺。

華社服務中心負責人羅添福說，這是該中心舉辦的第七屆班森賀春節大遊行，其目的不僅為了傳承中華文化，更是為了讓各族裔了解春節這個重要的傳統節日。羅添福還提到，今年是春節第一次在紐約州成為公校假日，他要感謝為之付出努力的寇頓和李榮恩。羅添福還祝願大家蛇年人旺財旺，更加興盛發達。

華社服務中心執行總裁伍燕珊說，這幾年班森賀春節大遊行受重視的程度愈來愈高，今年的參與機構多於去年，達到了50多家，組織方也從去年就開始籌備。