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民主黨議員：川普莽政將影響紐約安全福利

記者許君達╱紐約報導
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紐約民代和官員提示居民：川普政府隨意凍結聯邦資金的魯莽行動將給所有人的安全和福利帶來風險。數據顯示，紐約州2024財年的醫療補助(白卡)報銷額達到600億元。(本報資料照片)
紐約民代和官員提示居民：川普政府隨意凍結聯邦資金的魯莽行動將給所有人的安全和福利帶來風險。數據顯示，紐約州2024財年的醫療補助(白卡)報銷額達到600億元。(本報資料照片)

川普政府1月底發布行政命令，凍結聯邦撥款、貸款及援助項目，一度導致白卡(Medicaid)報銷系統停擺。雖然在聯邦法官的禁制令下，當局隨後撤銷了該命令，但紐約州民主黨籍民選官員仍憂心，若川普政府簽署更多類似行政命令，恐怕會危害到紐約民眾的安全及福利。

紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)2日與州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員劉醇逸聯合為紐約選民算了一筆帳，稱假如聯邦資金斷流，紐約州在反恐、消防、食物補助與醫療補助等方面將面臨「斷糧」。

根據財政計畫，紐約州2025財年將獲得2億9000萬元聯邦反恐資金；而在已經結束的2024財年，紐約市消防部門共獲得了1360萬元「充足消防和應急響應撥款」(SAFER)用於招募和培訓消防員，以及1780萬元的「消防員援助撥款」(AFG)用於購置消防車輛和設備。

此外，紐約市消防局(NYFD)和市警(NYPD)2024財年還分別從聯邦緊急事務管理局(FEMA)的港口安全資助計畫獲得380萬元和660萬元的補充資金。陸天娜等民代強調，如果聯邦撥款斷絕，紐約人面臨的恐怖主義威脅和火災危害將會因缺乏預防資金而增加。

在社會福利方面，紐約州2024財年獲得了6600萬元聯邦資金用於長者營養計畫以及1500萬元的食品銀行保障資金；還獲得7000萬元的身障人士幫扶項目，其中位於紐約市的機構獲得了至少900萬元。此外，2024財年紐約州白卡補助金達到600億元。

陸天娜表示，川普政府推出又撤回魯莽的政策，所引發的混亂和不確定性將給紐約人的生活和社區造成嚴重的經濟破壞。劉醇逸抨擊川普政府將黨派利益置於弱勢人群的福祉之上，給紐約人帶來「毀滅性影響」。詹樂霞則強調，由她所領導的多州檢察長聯盟將堅持以法律手段制止川普政府的莽政及其帶來的危害。

紐約州 川普 紐約市

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