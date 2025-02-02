偷走店家現金與手機筆電 布碌崙嫌犯在逃

布碌崙羊頭灣日前發生一起商店竊盜案，嫌犯攜金屬工具撬開店家大門後，盜走1萬元現金、一台蘋果筆電和蘋果手機。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣(Sheepshead Bay)華社日前發生一起商店竊盜案，嫌犯攜金屬工具撬開店家大門後，於清晨盜走1萬元現金、一台蘋果筆電，以及一台蘋果手機。目前嫌犯仍在逃中，警方呼籲知情民眾撥打止罪熱線，協助逮捕嫌犯。

根據市警61分局資料顯示，1月22日(周三)清晨6時，一名身著黑色羽絨服、灰色圍巾與白色球鞋的嫌犯用工具撬開位於羊頭灣路1650號一處商家的大門，除偷走1萬元現金外，還接連竊取店家的MacBook Pro筆電、蘋果手機，犯案後便沿著弗爾西斯大道(Voorhies Avenue)逃離，目前不知所蹤，但過程中無人受傷。

據61分局資料顯示，轄區1月20日至26日便發生三起入室竊盜案件，與去年同期維持相同數量的案例，但商家遇竊則從去年的五起增加至六起。而2025年1月則陸續發生13起竊案，較去年同期15件微幅減少。

警方呼籲民眾若看到可疑人士，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或發送簡訊至至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或在X平臺上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程式「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。