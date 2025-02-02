傳配合川普移民政策當籌碼 亞當斯盼撤貪腐案

市長亞當斯律師團隊日前與美國司法部高層會晤，試圖以「配合川普移民政策」為籌碼，協商撤銷貪腐案訴訟。圖為亞當斯1月底出席跨信仰早餐會。(取自市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)律師團隊近期與美國司法部 (DOJ)高層會晤，試圖以「配合川普 移民政策」為籌碼，協商撤銷貪腐案訴訟；此舉可能打破紐約南區聯邦檢察官辦公室的獨立辦案傳統，引發政治干預司法的爭議。

據「紐約時報」報導，1月31日，亞當斯的首席律師斯派洛(Alex Spiro)與司法部官員及紐約南區聯邦檢察官在華府會面。知情人士透露，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)的辦公室已介入討論，而斯派洛在會議中暗示，若司法部願意撤案，亞當斯可能會配合川普在紐約推行更嚴格的移民政策。對此斯派洛否認此報導的真實性，稱這是「一派胡言」。

據悉，亞當斯與川普關係密切，近期引發民主黨內的批評，他曾指控聯邦調查是對其批評拜登政府移民政策的報復，還效仿川普，稱自己是「司法武器化」的受害者。然而，檢方表示，貪腐案的調查早在亞當斯上任數月前便已展開。

值得注意的是，斯派洛同時也是川普盟友馬斯克(Elon Musk)的代理律師，他與川普的關係自去年夏季競選以來愈發緊密。1月17日，亞當斯前往佛州海湖莊園與川普會面，並臨時受邀出席1月20日華府就職典禮，時機恰逢馬丁·路德·金紀念日，外界當時猜測會面是否涉及特赦議題，亞當斯則回應「案件由法律團隊處理」。

亞當斯本周還因「例行健康檢查」暫停公開行程，引發辭職傳聞。他1月30日在曼哈頓警局活動上被問及健康與司法協商問題時，以「斯派洛是我的律師」回復問題，拒絕正面回應。隨後，他在跨信仰早餐會(Interfaith Breakfast)上激動回應外界揣測，「誰說我周五要辭職？瘋了嗎？有人說『亞當斯72小時內下台』，但我只會說：當他們叫我下台，我會更奮起！」

亞當斯目前面臨電信詐欺、賄賂等五項聯邦指控，最高刑期可達45年。庭審定於4月21日(周一)舉行，屆時距離市長初選僅剩兩個月。