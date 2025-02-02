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紐約更新垃圾桶 川普關稅恐擋路

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約市垃圾桶新規的推行，或因川普的關稅政策受阻。(取自市清潔局)
紐約市垃圾桶新規的推行，或因川普的關稅政策受阻。(取自市清潔局)

紐約市日前推行的「垃圾革命」中，要求更換街道的垃圾桶為有蓋子的新型垃圾桶，而這種垃圾桶製造地源於加拿大魁北克(Quebec)，每個單價約1000元；而繼總統川普(Donald Trump)提出對加拿大(Canada)進口貨品徵收25％的關稅後，若稅務落實將導致成本上漲，恐怕令新型垃圾桶的替換進度進一步受阻。

紐約市清潔局過去數十年均使用由紐約州監獄系統生產的綠色金屬垃圾桶，然而市府自2023年起，陸續在街頭換裝全新設計的垃圾桶，強調更防鼠、防漏及更符合清潔工人的作業需求。

市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)表示，新垃圾桶「防鼠、防漏、不易與家庭垃圾混用，而且清潔工人傾倒時更安全、更便利。目前關稅政策或對交貨時程的影響仍停留在假設階段，但我們會密切關注後續發展。」

市清潔局正著手以新型垃圾桶取代約2萬3000個傳統金屬桶，現已有約5000個投入使用。倘若新桶換裝的進度因關稅受阻，仍持續留在街頭的舊式金屬垃圾桶恐將延續鼠患。古德曼說，「舊式鐵絲網垃圾桶的最大問題，就是既讓老鼠鑽得進，又讓垃圾液體流得出。」

2019年，市府通過設計競賽選定新式垃圾桶，由堅固的金屬和混凝土製成外殼，內部則配備輕巧的塑料桶，並於頂部加裝橫桿，防止不法業者一次丟棄大批商業垃圾。

白宮發言人雷維特(Karoline Leavitt)1月31日宣布，針對中國、墨西哥及加拿大的關稅即將實施，並強調這些國家都對大量非法毒品流入美國「有責任」。她指出，「過去幾年在南部邊境被查獲的芬太尼(Fentanyl)足以奪走數千萬名國人的生命，所以總統堅定要推動這項措施。」

2月1日下午，川普已簽署行政命令，對加拿大、中國和墨西哥徵收關稅，對加拿大和墨西哥的關稅為 25%，對中國的關稅則為10%，且加拿大的能源產品也面臨10%的關稅。白宮官員還表示，如果上述國家採取報復措施，關稅稅率將進一步提高。

關稅 加拿大 墨西哥

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