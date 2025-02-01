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被捕83次 華埠累犯高保額羈押

記者劉梓祁╱紐約報導
韋塞在去年11月走入東百老匯的藥房，告知店員自己身上攜帶槍枝後搶走數百元。(受害店家提供)
韋塞在去年11月走入東百老匯的藥房，告知店員自己身上攜帶槍枝後搶走數百元。(受害店家提供)

曼哈頓華埠百老匯(East Broadway)長期被批評治安不佳，過去數月有多家店鋪陸續遭到搶劫，而多數案件的嫌疑人均為同一人，警方消息指其已被捕超過80次；在嫌犯於上周被捕獲釋後，他再於本周被捕，但法官此次設下高額保釋金，目前其仍被羈押中。

根據消息人士，近年頻繁在市警華埠五分局和轄管東百老匯的七分局轄區犯案的韋塞(Benedict Wesseh)，於1月29日再次被五分局警探逮捕。知情人說，此嫌已是華埠的惡名累犯，在不同商鋪中流竄作案，目前共被捕83次。

在上周，韋塞已因搶劫東百老匯17號的「新偉酒莊」(Sam Wai Liquor Store)被捕。據了解，他在本次被捕前不久，剛結束為期數個月的監禁。警方表示，韋塞威脅店員要求交出現金，搶走約1200元，雖然曼哈頓地區檢察官辦公室以微竊罪和非法入侵罪起訴韋塞，但法官判定其能夠「以非金錢條件獲釋」。

不過，韋塞數日後於1月29日在加薩琳街(Catherine St.)再度被捕。此前，他曾搶劫位於同一條街的麵包店至少三次，也因此被列入五分局的追緝名單。據法庭文件，法官本次為韋塞設定了7萬5000元的現金保釋要求，他因未能支付而被關押在雷克島(Rikers Island)監獄。

市府信息顯示，39歲的韋塞為非洲裔，是紐約本地人，消息人士表示，韋塞本次被捕地點位於政府房屋「Smith Houses」，此前他能進入下東城(LES)的多個住房。地檢辦公室指，韋塞此次所涉罪名包括兩項搶劫罪和兩項入室盜竊罪。

檢方表示，韋塞多次強行盜取財物，甚至非法闖入建築地或使用危險工具。1月20日，他闖入麥地臣街(Madison St.)210號的「Dunkin' Donuts」，從收銀機中取走約950元，1月23日，韋塞出現在加薩琳街35號的「香味餅屋」(Great Taste Bakery)，在四小時內兩次從收銀機中取走共約400元現金，過程中他曾用手肘朝女店員的臉部揮動。

1月7日，韋塞在七分局轄區內的百貨店「Target」內行竊被捕，隨後店方向其發出「禁止進入告知書」(Trespass Notice)。去年11月，同樣隸屬東百老匯17號的「仁信大藥房」也發生搶劫，韋塞走入店內告知店員自己攜帶槍枝，要求交出收銀機內的現金。店家表示，過程中沒有看到嫌犯亮出槍枝，但為保安全還是給了數百元現金。

百老匯 華埠 加薩

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