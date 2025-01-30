社區口譯服務資源庫 擴大移民語言服務

市議會、紐約移民聯盟(NYIC)以及「語言正義協作」(Language Justice Collaborative)29日在市政廳前集會。(記者范航瑜╱攝影)

市議會、紐約移民 聯盟(NYIC)以及「語言正義協作」(Language Justice Collaborative)29日宣布，將推出紐約市 首個「社區口譯服務資源庫」(Community Interpreter Bank)，擴大對移民社區的語言服務。市議會同時還宣布，將為60多個移民組織撥款200萬，以應對川普 政府的政策挑戰。

此次推出的兩個新計畫，包括市議會撥款200萬元，為移民社區提供法律和危機培訓，幫助移民了解自身權利；以及推出紐約市首個「社區口譯服務資源庫」，這是全美第二個此類計畫，也是紐約市和紐約州的首次嘗試。

亞美聯盟經濟賦能事務主任金雅永(Ahyoung Kim，音譯)強調，語言服務不僅僅是便利，更是一項基本人權。目前，43%的紐約亞裔居民，其英語語言能力都十分有限。「社區口譯服務資源庫」將整合紐約市的翻譯服務資源，招募、培訓並派遣口譯員，至市府資助的法律服務機構、社區導航站點以及市議會辦公室為更多移民服務。

移民聯盟表示，「社區口譯服務資源庫」的口譯員將從語言服務提供者共同擁有並管理的合作社等招募，他們已經完成紐約市立大學霍斯托斯分校(CUNY Hostos)的口譯課程，能確保口譯服務的專業性並覆蓋更多的語種。