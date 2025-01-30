三江慈善公所迎新晚會 頒青年獎學金

美東紐約三江慈善公所在法拉盛舉辦2025迎新晚會。(記者高雲兒╱攝影)

美東紐約三江慈善公所日前在法拉盛 舉辦2025迎新晚會、青年獎學金頒獎儀式暨第57屆新職員就職典禮，約900人出席，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、領僑處副主任李德、州參議員劉醇逸、薩拉查(Julia Salazar)，州眾議員陳學理、市議員莊文怡，以及布碌崙 區檢察官Eric Gonzalez等均到場。

三江慈善公所第56、57屆主席包容剛向各界人士致謝，並感謝中國駐紐約總領事館多年來對僑胞的支持與關懷，為僑胞與祖籍國搭建了緊密聯繫的橋梁。他表示，未來將以企業化管理模式加強公所內部凝聚力，推動會務發展，更好地服務鄉親。

包容剛還提到，三江慈善公所通過多種方式服務會員，包括組織合唱團、開辦中文學校、舉辦自駕遊活動以及購置會員墓地等。他說，公所延續多年獎勵優秀學生的傳統，共向22名優秀學子發放了1萬8000元獎學金，大學組所有成員均被常春藤 大學錄取。他說，將繼續培養年輕會員接班，為公所注入新活力。

在當晚的活動中，三江慈善公所為22名優秀學子頒發了獎學金，分為大學組、高中組、初中組和小學組。大學組獲獎者包括陳玫侪、陶嘉璜、陸恩威、傅漢蘭、傅世楠、傅欣晨、Stephen Ho、Kevin Wang、Vanessa Li；高中組獲獎者有董庭鈞、潘子聰、伍振華、Andrew Sun 和 Jayden Zhou；初中組獲獎者是王何阮成、司徒駿濤、馮禎敏、陳逸致、Harrison Leo 以及榮譽獎得主Sascha Zidarov；小學組獲獎者為Evan Dai和Dillon Borrero。