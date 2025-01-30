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紐約地鐵、公車逃票率下降 被捕逃票者激增

記者劉梓祁／紐約報導
MTA指逃票率下降，被捕逃票者激增；圖為當局增設人員在出口旁駐守。(取自MTA)
MTA指逃票率下降，被捕逃票者激增；圖為當局增設人員在出口旁駐守。(取自MTA)

紐約大都會運輸署(MTA)官員29日表示，隨著紐約市警(NYPD)加強打擊逃票，市內地鐵與公車在去年第四季度的逃票率小幅下降，MTA也計畫繼續擴大針對公車逃票的執法行動。

MTA主席利博(Janno Lieber)指出，2024年第四季地鐵逃票率約10%，較該年第三季的13%略有下降。公車方面，逃票率則從先前的48%降至44%，「這是我們首次扭轉了逃票率上升的趨勢。」

利博強調，MTA正在努力遏制逃票。同時，市警也自去年起在地鐵與公車系統內加大執法力度。市警運輸部門助理局長歐蘇利文(Jerry O’Sullivan)本周在MTA會議中表示，2024年地鐵系統的逮捕人數比前一年增長67%，開具的傳票增加了19%。與逃票相關的逮捕、調查或攔查，去年共計近2萬4000件。

MTA也在29日宣布，計畫擴大去年秋天啟動的公車逃票執法，派遣未配槍的MTA稽查人員及市警警員在公車上查票並開立罰單。此前，MTA在2023年發布報告，估計逃票行為每年讓當局損失超過6億元。

紐約市公共交通局副總裁安尼卡羅(Frank Annicaro)早前也表示，MTA已在100輛公車上測試鏡頭系統，類似大型零售商店所使用的攝影機，該系統可於車內螢幕即時顯示乘客上下車區域，提醒乘客正受到監視。

為加強地鐵安全，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本月稍早宣布，將在每日晚上9時至隔日凌晨5時於每輛地鐵車廂部署警力。過去一年間，MTA也逐步增加第三方安保人員，在地鐵緊急出口旁駐守，防止乘客從出口處逃票。

然而，有交通倡議團體與民眾對於逃票的強力執法存有疑慮。他們指出，若要進一步降低逃票率，需要投入相當的預算來支付警力加班費、私人安保及新式檢票設備。

交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)發言人珀爾斯坦(Danny Pearlstein)認為，「從加班費、私人安保到新檢票閘門，所有的逃票執法手段都需要公帑支出。與其要求車資收入來支付公共運輸成本，實際上收取車資本身即是一項龐大的公共投資。」

MTA 地鐵 紐約市

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