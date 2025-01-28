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紐約市議會慶農曆新年 亞裔民代全到場

記者許君達╱紐約報導
市議會舉辦農曆新年慶祝晚會，兩華人僑團獲得表彰。圖為美國福建會館受獎。(記者許君達╱攝影)
市議會舉辦農曆新年慶祝晚會，兩華人僑團獲得表彰。圖為美國福建會館受獎。(記者許君達╱攝影)

紐約市議會27日舉辦農曆蛇年新年慶祝晚會，全部亞裔議員、亞裔社區民代及議長歐德思(Adrienne Adams)到場同慶。晚會中，來自皇后區布碌崙(布魯克林)的華裔及韓裔社區文藝組織帶來富有各自文化特徵的表演，包括美國福建會館和美國湛江華僑聯合總會在內的多個團體和個人獲得年度表彰。

法拉盛華人社團帶來古琴表演。(記者許君達╱攝影)
法拉盛華人社團帶來古琴表演。(記者許君達╱攝影)

歐德思表示，本屆市議會共有七名亞裔代表，數量達到史上最多，表現了紐約作為多元文化之都的特色，也體現了亞裔社區逐漸上升的凝聚力和影響力。晚會主辦者之一、華裔市議員黃敏儀表示，在紐約，亞裔新移民自豪於美國人的法定身分，也自豪於來自遙遠原鄉的文化身分，「今日的晚會清楚地表明，我們生長在這裡，沒有人能夠剝奪我們的權利。」

韓裔青少年領唱國歌，體現紐約的多元和包容。(記者許君達╱攝影)
韓裔青少年領唱國歌，體現紐約的多元和包容。(記者許君達╱攝影)

皇后區印度裔市議員克里斯南(Shekar Krishnan)在為美國福建會館主席陳昭銀頒獎時表示，福建人群體是紐約華人、乃至整個紐約亞裔社區的重要組成力量。在針對亞裔的仇恨浪潮盛極一時的時刻，福建社區的僑團與受到仇恨波及的人們站在一起，共同維權。布碌崙華裔市議員莊文怡在為美國湛江華僑聯合總會主席黃益榮頒獎時介紹，該會長期堅持採購食物供應食品銀行，受益者不僅限於亞裔，也涵蓋了紐約各族裔的低收入人群。

皇后區韓裔少年帶來韓式鼓舞。(記者許君達╱攝影)
皇后區韓裔少年帶來韓式鼓舞。(記者許君達╱攝影)

在晚會上，來自法拉盛的古琴社團奉上中華傳統音樂演奏，來自皇后區韓裔社區的兒童帶來韓國傳統鼓舞，來自布碌崙的華人青少年則奉獻了現代舞蹈。而在國歌演奏環節，領唱者也是一群身著韓式傳統服裝的青少年，體現了美國多元包容的精神。

美國湛江華僑聯合總會受獎。(記者許君達╱攝影)
美國湛江華僑聯合總會受獎。(記者許君達╱攝影)

參與晚會的還包括市議員李琳達(Linda Lee)、元在熙(Julie Won)、阿維萊斯(Alexa Avilés)、法里亞斯(Amanda Farías)及梅寧(Julie Menin)等。

市議員黃敏儀表示，沒有人能剝奪亞裔美國人的身分。(記者許君達╱攝影)
市議員黃敏儀表示，沒有人能剝奪亞裔美國人的身分。(記者許君達╱攝影)
市議長歐德思表示，農曆新年是亞裔多民族共慶的節日，在市議會舉辦的晚會體現了亞裔在...
市議長歐德思表示，農曆新年是亞裔多民族共慶的節日，在市議會舉辦的晚會體現了亞裔在紐約的影響力。(記者許君達╱攝影)

亞裔 布碌崙 皇后區

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