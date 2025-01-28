參選民主黨65B區部分社區領袖 王鏑盼提升華人政治力量

王鏑宣布參選民主黨65B區領袖，盼提升華人政治力量。(王鏑提供)

曼哈頓華埠 社區人士王鏑(Jacky Wong)近日宣布，將參選民主黨 65選區B部分社區領袖，並已獲得聯合民主黨(UDO)背書；此次參選，王鏑與西語裔赫南德斯(Kanielle Hernandez)搭檔，旨在提升華人社區的政治參與度。

來自香港的王鏑曾在華文媒體擔任記者逾十年，期間獲得美國亞裔記者協會「社會正義獎」，以及市立大學(CUNY)新聞學院所頒發多個獎項。離開媒體後，王鏑轉向社區服務，曾任華埠松柏大廈營運總監和曼哈頓第三社區委員會土地小組組長多年。

鑑於近年華埠治安不佳，他與社區人士共同創辦「大華埠民權聯盟」，就反對遊民所等社區議題向政府提訴和發聲。王鏑也是華埠土地信託會(Chinatown CLT)共同創辦人，持有地產管理碩士學位的他，致力推動平價住房及置業機會，解決華埠居民外遷及人口流失問題。

此外，他是美東聯成公所議員。聯成公所主席梁漢本25日在會員大會上，呼籲會員積極幫助王鏑當選，現場也登記及聯絡了近100張選票。王鏑表示，今年將舉行從市長到市議員等多項重要選舉，而民主黨選民在紐約市占大多數，初選結果往往決定最終勝選者。他說，華人若不積極登記為選民並參與投票，將無法在市政決策中發揮應有的影響力。

「政府官員與政治代表歷來以社會菁英視角看待華埠人民，推出政策與百姓需求嚴重脫節。導致華埠房屋政策不公不義，加上近年治安惡化等問題，許多居民已陸續搬離去皇后區與布碌崙(布魯克林)，導致社區衰敗。」他希望通過參選，激發華人社區的投票熱情，並鼓勵更多人走上政治舞台，為華埠發聲。

王鏑此次參選的65B區包括華埠東側，含有且林綠(Chatham Green)、尼克村、曼哈頓1號公寓，和靠近東河(East River)的多個政府樓群如Smith、Rutgers、LaGuardia、Vladeck，以及高雲尼醫院一帶。65B選區屬文化多元的下東城，王鏑認為各族裔居民在治安、生活質量等問題上的需求一致，唯有合作才能推動社區發展。