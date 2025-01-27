紐約公校年初一首度放假 劉醇逸：肯定亞裔文化價值

紐約州許多政要出席由州眾議員劉醇逸舉辦的新春活動，一同慶祝推動公校在農曆新年休假的立法成果。(記者尤昱程╱攝影)

州眾議員 劉醇逸日前在法拉盛高中(Flushing High School)舉辦農曆新年慶祝活動，除分享亞裔 文化的重要性，也宣布29日將是紐約州 公校系統首度在農曆大年初一休假；活動中展示多種亞裔文化表演，眾多紐約州政要出席。

劉醇逸表示，今年是紐約州首次將農曆新年訂為全州公立學校假期，這是亞裔社群多年努力的成果，也是全美首例。他說，這項政策不僅肯定了亞裔文化的價值，也展現了亞裔對美國社會的貢獻。

劉醇逸說，亞裔在美國歷史中扮演了重要角色，從移民早期至今為國家發展作出了卓越貢獻，但相關歷史卻長期未受到重視。目前正推動的法案旨在要求紐約州所有公立學校教授亞裔美國歷史，並感謝「Reach聯盟」(Reach Coalition)等社區組織推動該法案。

活動現場展示了多種文化表演。市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)表示，紐約市在推行農曆新年假期的政策上領先全州，展現了城市對多元文化的包容精神。

推動該立法的國會眾議員孟昭文表示，農曆新年假期的設立是亞裔社群多年努力的成果，也是亞裔文化價值受到主流認可的重要里程碑。農曆新年是了解亞裔歷史和文化的重要契機，「希望社會各界支持相關教育法案，讓更多人認識亞裔貢獻。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)、金兌錫、李榮恩、市議員李琳達、黃敏儀、州高等法院法官林凱倫(Karen Lin)、皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)、前曼哈頓地檢辦公室助理檢察官莫虎等出席。