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首屆「台山日」 紐約台山社團2月12日舉辦

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約台山社團將於2月12日舉辦首屆「台山日」慶祝活動。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約台山社團將於2月12日舉辦首屆「台山日」慶祝活動。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約台山社團將於2月在布碌崙(布魯克林)舉辦首屆「台山日」慶祝活動，除了在2月12日台山日那天舉辦一場大型晚會外，台山社團還將於2月9日舉辦「沉默的道釘：尋找鐵路華工的足跡」圖片展，同一天還將舉行慶祝台山日九人排球邀請賽。

紐約州參議會去年通過決議，將每年的2月12日定為台山日，以紀念台山人為美國做出的貢獻。在「台山日」慶祝活動記者會上，紐約台山聯誼會新任會長陳永錦表示，因為是第一次舉辦2月12日台山日慶祝活動，50多個紐約台山社團都非常踴躍，所有宴會桌已經安排完畢。

屆時，當天的晚會將播放一部電視短片，介紹台山人自200多年前飄洋過海來到美國的歷史以及做出的貢獻。晚會還將通過歌舞和文藝表演，展現台山的風土人情和歷史文化。目前這些節目正在緊鑼密鼓的籌備中。

陳永錦還強調，紐約台山人現在終於有了自己的節日，他代表所有紐約台山人感謝前州參議員曲怡文等為推動州參議會通過台山日決議案做出的貢獻。陳永錦還表示，希望通過這次慶祝活動，讓全世界的華僑華人都知道台山人的歷史、文化和貢獻。

紐約各台山社團的代表對自己的節日——台山日感到自豪，表示他們希望台山人的貢獻能得到肯定，台山人不屈不撓、艱苦拼搏和勇於奮進的精神能得到繼承和發揚，從而更好地建設台山人的海外社區，同時也為家鄉的建設做出貢獻。

2月9日，「沉默的道釘：尋找鐵路華工的足跡」圖片展將在羅斯福高中舉行。據美國紐約廣府人總會主席羅少領介紹，歷史文獻顯示，當年在美國西海岸修築鐵路的華工大多數是台山人，圖片展講述的是一群華人開拓者赴美國的故事，是一段不應被忘卻的鐵路華工歷史。

2月9日，紐約台山社團還將從中午12時開始，在羅斯福高中(FDR High School)舉辦慶祝台山日九人排球邀請賽，分青年組、中年組和元老組三個組別，每個組有三到四支球隊進行循環賽。

華人 布碌崙 紐約州

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