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聯合國總部春節聯歡晚會 500嘉賓共聚一堂

記者和釗宇╱紐約報導
聯合國總部日前舉行主題為「蛇舞寰宇，瑞啟新篇」的春節聯歡晚會，500餘位來賓齊聚一堂，共度佳節。(記者和釗宇╱攝影)
聯合國總部日前舉行主題為「蛇舞寰宇，瑞啟新篇」的春節聯歡晚會，500餘位來賓齊聚一堂，共度佳節。(記者和釗宇╱攝影)

聯合國總部日前舉行主題為「蛇舞寰宇，瑞啟新篇」的春節聯歡晚會，500餘位來賓齊聚一堂，共度佳節。

此次春節聯歡晚會由聯合國中國書會主辦，中國常駐聯合國代表傅聰大使、聯合國經社事務副秘書長李軍華、主管全球傳播事務副秘書長弗萊明(Melissa Fleming)、副秘書長兼聯合國開發計劃署副署長徐浩良和主管大會和會議管理助理秘書長沙萊(Cherith Norman Chalet)到場致賀。

傅聰表示，春節承載著和平、和睦、和諧的中華文化理念，「蛇年象徵著煥發新生的智慧與力量。在聯合國80周年這一關鍵節點，中國願與各方團結在聯合國的多邊主義旗幟之下，在困境中『蛻皮』重生，共同建設平等、安全、繁榮和可持續的未來。」

李軍華表示，春節對於炎黃子孫有著非同尋常的意義。中國願與各國人民分享華夏文明的獨特魅力， 為人類文化的豐富多元增添更加絢麗的色彩。

聯合國中國書會會長張宇翕表示，春節在去年申遺成功，是中國文化走向世界的重要一步，也為聯合國中國籍員工在聯合國總部慶祝新春增添了特殊的意義。

今年的聯合國春晚設置了「福字迎春」、「新年相框打卡」、「拓印紅包」等互動環節，還有抽獎環節，其他節目還包括用中英西三語深情演唱的「我的中國心」、由杭州余杭文旅集團選送的新國風舞台「徑山茶禮 天下茶宴」、少年京劇串燒節目「梨園春」和與少年古箏 「盛世國樂」。

聯合國 京劇

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