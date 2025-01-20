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皇后區科技與職業博覽會 25日登場

記者鄭怡嫣╱紐約報導
第三屆皇后區科技與職業博覽會將於25日在阿斯托利亞舉辦。(皇后區長辦公室提供)
第三屆皇后區科技與職業博覽會將於25日在阿斯托利亞舉辦。(皇后區長辦公室提供)

第三屆皇后區科技與職業博覽會(Queens Tech & Career Expo)將於25日在阿斯托利亞(Astoria)舉辦，屆時將有逾45家職業及科技公司與會，幫助弱勢社區的居民進入在紐約市不斷發展的科技行業，在現場提供免費的職業技能評估及指導等。

根據分析公司HR&A Advisors在2020年的研究，近30%的紐約市居民為西語裔，24%為非洲裔，但他們分別占紐約市科技職位的12%和11%。同時，儘管紐約市有一半的人口為女性，但科技職位中女性的比例僅為35%。而為糾正這些歷史性的不平等現象，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)以及副區長楊恩(Ebony Young)在過去三年中推動了一項多管齊下的計畫，旨在將皇后區建設為尖端科技、創新與經濟活動的中心，每年的皇后區科技與職業博覽會即為計畫之一。

今年的博覽會上，理查茲、尼日利亞裔的科技企業家艾切魯奧(Chinedu Echeruo)、及來自布朗士的遊戲行業領袖丹克瓦(Albert Dankwa)將發表主題演講。人工智能公司Skyhive和JobsFirstNYC，則將提供免費的職業技能評估。理查茲與Hot 97主持人兼遊戲產業的意見領袖威廉姆斯(Gerard “HipHopGamer” Williams)將進行一場爐邊談話，討論遊戲行業對皇后區的影響。

專門為弱勢群體年輕的男性提供職業支持的All Star Code，將組織一場互動編程工作坊。康奈爾科技(Cornell Tech)以及We Rule，則將提供免費的職業指導。此外，HipHopGamer還將支持一場遊戲競賽，參與者將有機會贏得獎品。

理查茲表示，長期以來，皇后區的少數族裔社區卻無法參與正在紐約市蓬勃發展的科技和創新領域，但通過一年一度的皇后區科技與職業博覽會以及眾多的其他倡議，區政府正在改變這種情況。期待與大家在博覽會上見面。

博覽會將於阿斯托里亞動態影像博物館(Museum of the Moving Image)舉行，時間為25日(周六)上午10時至下午2時，地址為35街36-01號。

皇后區 紐約市 布朗士

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