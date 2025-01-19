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66分局攜民安隊 派單宣傳春節安全

記者顏潔恩╱紐約報導
農曆春節即將到來．66分局警員近日聯合亞裔民安隊隊員，上街派發宣傳單，宣導節日注意事項。(取自66分局X平台)
農曆春節即將到來．66分局警員近日聯合亞裔民安隊隊員，上街派發宣傳單，宣導節日注意事項。(取自66分局X平台)

隨著農曆新年即將到來，布碌崙(布魯克林)市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)近日聯合亞裔民安隊，到8大道街頭派發宣傳單，強調會針對非法銷售煙花、扒竊等兩項犯罪加強取締；警員們強調，目前將進行教育宣導，後期便會展開執法，呼籲民眾要遵守法規。

當日亞裔民安隊隊員協助用中文、福州話傳達警方的資訊，警員表示，放煙花是慶祝佳節不可少的活動，然而過去發生過商家的遮棚、居民汽車起火等事故，警方不得已要多加管控；盡管執法主要會從商家方面下手，切斷非法供應煙花的來源，警員也呼籲民眾為了自身和他人的安全，不要購買和燃放煙花。警方強調，目前還在做教育宣導工作的階段，但之後就會展開執法行動，勸告民眾要遵守法規，不要因小失大。

另一方面，每當春節前後，社區扒竊案都有所增加，警方解剖竊賊的犯案手段，通常幾人會在擁擠的街道包圍著受害者，其中一人假裝不小心撞到人，趁著受害者的注意力被轉移時，另一人便會下手；警方強調，無論是早上或夜間，民眾要盡可能避免單獨出行，時刻要注意周遭的環境，發現不對的情況立即報警。

警方也呼籲民眾要擔任警察在社區的耳目，例如若在銀行外面發現有人長時間徘徊、舉止可疑，可以通知銀行的工作人員，或是拍下對方的照片交給警方，協助調查。

最後，每年春節期間警方會在8大道上停放一輛臨時的「警車卡車」，今年則會停泊在55至56街處；屆時民眾若遇到任何問題，或有意反映治安相關議題，都可走到卡車向警員分享。

亞裔 8大道 布碌崙

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