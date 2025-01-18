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整頓羅斯福大道 亞當斯籲再接再厲

記者高雲兒╱紐約報導
亞當斯與莫亞近日宣布，「恢復羅斯福大道行動」已取得顯著成效，並承諾將繼續推進該行動。(取自亞當斯X平台)
亞當斯與莫亞近日宣布，「恢復羅斯福大道行動」已取得顯著成效，並承諾將繼續推進該行動。(取自亞當斯X平台)

紐約市亞當斯(Eric Adams)與市議員莫亞(Francisco Moya)近日宣布，「恢復羅斯福大道行動」(Operation Restore Roosevelt)已取得顯著成效，並承諾將繼續推進該行動，致力改善社區的環境與安全。

這項行動於去年秋季啟動，由紐約市警總局以及多個市級和州級機構共同合作，旨在打擊犯罪、改善公共衛生和提升生活質量。亞當斯表示，「我們已經在這裡取得了很大的進展」，他也提到，曾在凌晨1時左右與莫亞一起實地巡視，親眼見證了羅斯福大道的變化，「我們不會放棄這項行動，該計畫將持續進行。」

該行動涵蓋羅斯福大道沿線，包括艾姆赫斯特(Elmhurst)、北可樂娜(North Corona)和傑克遜高地(Jackson Heights)等地區，重點打擊賣淫、非法攤販和公共衛生問題。亞當斯在社交媒體平台X上分享成果，指出行動期間共完成250次建築檢查和500次攤販檢查，並開出1萬1000張罰單，然而他並未提及相關的逮捕數據。

亞當斯在貼文中強調，「我們將持續努力，直到羅斯福大道變得乾淨、有序，成為皇后區以及所有紐約人都願意光顧的地方。」

亞當斯表示，居民希望看到羅斯福大道的清理與整頓，「我之所以堅持這項行動，是因為我親自走訪了這些街道，並與當地居民交談」；他還批評某些民選官員縱容公共場所的不良行為，如吸毒、隨地便溺和搭建帳篷，「這些行為並不被他們的選民接受。」

莫亞則在聲明中強調了該行動的重要性，「恢復社區生活質量不僅僅是提升安全性，還是為每位居民創造一種自豪感、機會和希望。羅斯福大道的改善非常顯著，但我們不能就此止步。我們必須繼續推進，基於已有成果，進一步恢復和提升每位居民的生活質量。」

盡管行動獲得了一定支持，但也獲得批評，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)指該計畫為「表演式執法」(performative policing)，「人口販運依然猖獗，垃圾桶數量不足，攤販改革也毫無進展。市政府應該逮捕並起訴剝削弱勢群體的人口販子，同時提供基本的市政服務，但市長在這些方面失敗了。」

亞當斯表示，居民希望看到羅斯福大道的清理與整頓。(取自亞當斯X平台)
亞當斯表示，居民希望看到羅斯福大道的清理與整頓。(取自亞當斯X平台)

亞當斯 紐約市 皇后區

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