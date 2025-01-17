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地鐵縱火還燒警車 市警緝1男

記者顏潔恩╱紐約報導
警方正通緝一名涉嫌兩起地鐵縱火案、燒警車的男嫌。(市警提供)
警方正通緝一名涉嫌兩起地鐵縱火案、燒警車的男嫌。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)康尼島地鐵站去年底發生一名無證客縱火燒死女遊民的案件，引發公眾譁然；紐約市警16日再公布信息，表示正通緝一名在紐約市涉嫌兩起地鐵縱火案的男嫌，他也曾試圖燒毀一輛警車，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方，10日凌晨2時55分左右，一名男子在布碌崙大橋-市政廳(Brooklyn Bridge-City Hall)地鐵站內，點燃一個紙杯後丟進垃圾桶，幸而未引發嚴重事故；警方介入調查後發現，該名男子在40分鐘前，便曾縱火燃燒一輛市警急救車和一輛汽車。

男子離開地鐵站後，在凌晨3時40分許，出現在皇后區木港大道(Woodhaven Avenue)站的北向月台一帶；當時有一名乘客坐在木椅上睡著，他走到乘客的身邊，點燃其隔壁的垃圾桶後逃離現場，所幸乘客及時發現、未釀成傷亡。

據悉，紐約市警的縱火和防爆小組目前已介入調查，呼籲民眾提供線索；據警方公布的通緝圖，嫌犯為外族裔成年男性，體型碩大，犯案時身穿全黑衣物、戴著黑色滑雪面罩。

警方呼籲民眾如果有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 縱火 紐約市

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