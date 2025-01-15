華康會史島辦新年餐會： 致力更多服務

華人健康協會14日在史泰登島的自助餐廳舉辦新年餐會暨1月份慶生活動。(華康會提供)

華人 健康協會14日在史泰登島的自助餐廳舉辦新年餐會暨1月份慶生活動，邀請島上兩間長者中心共50多名耆老出席，享用美食佳餚之餘，豐富老年生活；華康會表示，在新的一年將致力增加服務，為島上的華裔 民眾帶來資源，同時也向非華裔的民眾介紹更多中華文化和習俗，擴展華人的影響力。

當日活動上，華康會也派發免費蔬果給有需要的家庭，同時邀請大都會運輸署(MTA)專員到活動中心，為合格的耆老申請OMNY半價地鐵卡 ；史島第50選區共和黨市議員卡爾(David Carr)的社區服務專員Michael Pardo則代表出席活動，向長者們獻上春節祝福。

據華康會會長陳麗娜介紹，2021年在中島區的新港巷(New Dorp Lane)322號成立了位於島上的第一個服務站，該社區近年來湧入大批華裔人口；接著在2024年，又在北岸的勝利大道(Victory Blvd)1975號建立了另一個服務站，擴大對島上民眾的服務。

陳麗娜表示，盡管華康會的會員大多為華裔民眾，但島上服務點的會員族裔更多元化，有除了華裔以外的會員；她認為通過舉辦華人節日相關的活動，能向非華裔民眾推廣中華文化，譬如農曆春節、中秋節背後的慶祝意義，很多外族裔也很感興趣，在即將到來的春節，華康會將和卡爾辦公室計畫在島上合辦活動，屆時邀請民眾積極參與。

陳麗娜在活動上也透露了華康會接下來的發展規畫，她表示，首先將繼續並擴展提供給會員們的福利，像是糧食券、地鐵卡、白卡等健保計畫的申請等，提供翻譯、協助讀信的服務，再來是每個月定期派送免費蔬果；她也表示，舉辦社區活動供長者們參與，有助於豐富他們的老年生活，因此將帶來更多促進長者們多社交的活動。

陳麗娜提醒，本月16日(周四)在班森賀的18大道6906號中心，也將安排MTA專員到場幫民眾辦理OMNY半價地鐵卡，時間是上午10時至下午1時，可撥打(718)928-5669查詢更多。