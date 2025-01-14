布碌崙、皇后區交界 劫匪1個月搶11次

嫌犯一個月搶劫11次，遭警方通缉。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)和皇后區 交界處有劫匪瘋狂作案，從去年11月7日到12月10日，這名劫匪至少持刀搶劫11次，該劫匪大多在深夜騎著電單車作案，受害者均為男性，被搶走手機和現金。警方13日公布其中一名嫌犯的圖像予以通緝 ，希望居民及時提供信息，早日將這名嫌犯逮捕歸案。

警方稱，這11起搶劫案中有十起發生在布碌崙的布希維克(Bushwick)和柏樹山(Cypress Hill)，一起發生在皇后區的瑞吉屋(Ridgewood)。嫌犯通常在深夜騎電單車靠近受害者並進行搶劫，受害男性的年齡在20歲和47歲之間。這些受害者身體上都沒有傷。在每起案件中，劫匪都拔出刀子進行威脅，甚至將刀子架放到受害者的喉嚨上進行威脅，然後搶走錢物。

這個系列搶劫案的第一起發生在去年11月7日凌晨約1時10分，一名45歲男子在布碌崙威爾遜大道(Wilson Av)交哈特街(Hart St)附近遭兩名騎電單車的劫匪靠近，劫匪拿出刀威脅，逼迫受害者交出手機，但受害者沒有屈從，而是徒步逃離。第一次作案未遂。

一周後，11月15日凌晨1時，一名44歲男性走到布碌崙富爾頓街(Fulton St)3199號前時，一名男子走近並用鈍器抵住受害者，搶走其裝有手機的腰包，然後騎著一輛電單車逃走。11月23日接近午夜和次日晚10時，這名騎電單車地劫匪兩次出手，搶走一名47歲男子和一名20歲男子的手機和現金。27日凌晨約2時40分，一名20歲男子被搶走手機和錢包。

該嫌犯11月作案七起，12月作案四起，最新兩起案件發生於12月5日和10日，在這兩起搶劫案中，嫌犯在進行搶劫之前，假裝向受害者問路或問時間。在 12月3日的搶劫案中，嫌犯還舉刀強迫受害者給手機解鎖。