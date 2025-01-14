啟揚中心「躍蛇迎春」 3大亮點吸睛

隨著農曆新年的腳步臨近，啟揚文化中心將在2月2日(周日)主辦第四屆農曆新年慶祝活動「躍蛇迎春」。(記者高雲兒╱攝影)

隨著農曆新年的腳步臨近，啟揚文化中心(Glow Cultural Center)將在2月2日(周日)主辦第四屆農曆新年慶祝活動「躍蛇迎春」，屆時將有一系列精采紛呈的節目，為社區民眾帶來濃厚的年味。活動獲得紐約市 府及社區機構的支持。

啟揚文化中心項目主任明亮表示，本次活動將包括新春盛裝遊行、文藝演出以及文化集市三大亮點，讓參與者沉浸在喜慶氛圍中。新春盛裝遊行將於當天上午11時30分至中午12時在法拉盛 主要街道舉行，屆時來自不同族裔的參與者將穿著傳統與創新的新年服飾，共同展現春節的節慶氣息。

隨後，法拉盛文藝中心劇場將於下午1時至2時30分舉辦「躍蛇迎春」文藝演出，現場將呈現舞蹈、音樂、戲曲等多元藝術表演，展示中華文化的獨特魅力，同時活動還將透過YouTube進行線上直播，方便無法親臨現場的觀眾參與。當天下午12時至4時，法拉盛文藝中心的畫廊與花園將舉辦農曆新年文化集市，設有各式攤位，提供傳統美食、文化體驗及手工藝展示，讓民眾透過互動活動感受春節的溫馨與歡樂。

作為法拉盛地區一年一度的重要節慶活動，「躍蛇迎春」不僅是華人社區的盛事，也吸引來自不同文化背景的居民共同參與，促進社區交流與文化融合。主辦方啟揚文化中心表示，希望透過這場活動，讓更多人瞭解並體驗農曆新年的傳統，感受這個節日帶來的團圓與喜悅。市議員黃敏儀、華策會皇后區 社區服務主管吳明曉、皇后區區長理查茲代表顏星悅，州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸， 皇后區第七社區委員委員鄭日貴等表示支持。