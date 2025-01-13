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第一社委會余燕志 參選華埠市議員

記者曹馨元╱紐約報導
曼哈頓第一社區委員會成員余燕志宣布參選華埠所在的紐約市第一選區市議員。(記者曹馨元╱攝影)
曼哈頓第一社區委員會成員余燕志宣布參選華埠所在的紐約市第一選區市議員。(記者曹馨元╱攝影)

曼哈頓第一社區委員會(Manhattan Community Board 1)成員余燕志(Eric Yu)12日宣布，將參選華埠所在的紐約市第一選區市議員民主黨初選；作為在華埠出生長大的紐約客，余燕志希望能推動社區真正關心的議題，「我們最基本的需求被忽視太久了」。

余燕志出生、長大在華埠門羅街(Monroe St)的一個工薪階層家庭，他曾於美國海軍(U.S. Marine)服役，並擁有石溪州大(SUNY Stony Brook)的經濟學學士學位，及市大皇后學院(Queens College)的城市事務碩士學位；如今，他在大都會運輸署(MTA)擔任地鐵部服務交付支出分析主任。分別在皇后區及布碌崙(布魯克林)居住一段時間後，余燕志與妻子於2018年搬回曼哈頓下城，並於2021年起加入第一社區委員會。

在陳述他的競選願景時，余燕志將重點放在了堵車費、遊民所及不斷上升的犯罪率上。他表示，堵車費對華埠所在的第一選舉有極大的負面影響，「堵車費必須廢除，因為它實際上是(對收入愈低者影響愈大的)遞減稅」。此外，余燕志也認為，社區在治安問題上最基本的需求長期被忽視，體現在第一選區及周邊冒出的多家遊民所，以及不斷上升的犯罪率；他提出，要通過支持執法部門、擴大精神健康外展工作來改善治安。

余燕志表示，「在過去四年中，(政府)沒有做出任何保持社區經濟活力的政策」。對此，他認為提高交通流量及道路使用率是關鍵，其中最重要的便是重開柏路(Park Row)；同時，他提出，保持選區內學校的高質量教學，擴張大學生、退伍軍人的學徒項目(Apprenticeship programs)也是促進經濟發展的重要因素。

余燕志是曼哈頓第一社區委員會中第三位宣布參選第一選區市議員的成員；與他同在委員會的律師科爾曼(Jess Coleman)，及諾永信(Elizabeth Lewinsohn)已宣布參選，挑戰現任市議員馬泰(Christopher Marte)。

華埠 堵車費 曼哈頓

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