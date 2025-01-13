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康尼島賭場建案 開發商提設2億社區基金

記者胡聲橋╱紐約報導
康尼島賭場開發者提供的賭場效果圖。(The Coney網站)
康尼島賭場開發者提供的賭場效果圖。(The Coney網站)

布碌崙(布魯克林)第13社區委員會日前就康尼島賭場建案的公共用地問題進行討論，支持方和反對反對方辯論激烈。賭場開發商最近提出為康尼島社區設立一個2億元的社區信託基金，以滿足社區居民的要求。13社區委員會關於賭場建案的下一次會議將於15日舉行，社區委員會投票將於22日舉行。

第13社區委員會會議日前在康尼島YMCA舉辦，開發商計畫在康尼島海灘建成一個占地五畝的綜合設施，裡面有賭場、酒店、會議中心和音樂場所。會議上當地居民和開發商仍然爭論激烈，居民認為，根據開發商的提議，月神公園(Lunar Park)90%的遊樂設施將被拆除，大量攤販將不得不挪到其他地方去。但開發商表示，雖然一些遊樂設施將被拆除，但他們的建設方案絕不會造成如此巨大的破壞，他們的開發項目能為當地人提供數千個就業機會，更不是為了讓當地人失業。

社群媒體發布的視頻顯示，這次社區委員會上的討論非常激烈。反對者稱，如此大規模的項目將極大地影響社區的日常生活，而且負面影響是不可逆的。一個名為美國康尼島(Coney Island USA)的非營利機構認為，這個項目將大量私有化公共用地，大量拆除康尼島標誌性的棧橋，對康尼島社區造成的影響是災難性的。

據悉，為了緩和社區居民的反對意見，開發商提出設立一個2億元的社區信託基金，支持社區建設，包括改進棧橋，提升康尼島社區的安全並美化社區等。

2023年，康尼島賭場建案曾遭到社區領導人的強烈反對，布碌崙第13社區委員會以壓倒優勢投票反對在當地建賭場。13社區委員會關於賭場建案的下一次會議將於15日舉行，社區委員會投票將於22日舉行。

康尼島 投票 布碌崙

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