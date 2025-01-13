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2025皇后區社區委員會成員 開放申請

記者尤昱程╱紐約報導
皇后區區長理查茲(Donovan Richards)日前宣布，2025年度皇后區社區委員會(Queens Community Board)成員申請已正式開放，申請截止日期為2月14日(周五)下午5時。圖為理查日前參與公開活動發言。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區區長理查茲(Donovan Richards)日前宣布，2025年度皇后區社區委員會(Queens Community Board)成員申請已正式開放，申請截止日期為2月14日(周五)下午5時。圖為理查日前參與公開活動發言。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)日前宣布，2025年度皇后區社區委員會(Queens Community Board)成員申請已正式開放，申請截止日期為2月14日(周五)下午5時。新申請者與現任成員均可申請或續任，當選者的兩年任期將自4月1日(周二)起生效。

今年的申請流程已連續第五年全面數位化，不再需要公證或親自提交文件。理查茲表示，希望居民能踴躍參與，並強調公共服務與提升代表性的重要性。他說，「我們在推動多元化方面已取得顯著進展，但仍需持續努力，確保14個社區委員會能真實反映其所代表的社區。」

理查茲表示，自2021年以來，區長辦公室推行了一系列改革，包括統一行為守則和全面審查各社區委員會的章程，成功吸引更多不同背景的居民參與。

2024年的「社區委員會人口統計報告」也指出，過去三年內共收到超過3600份申請，其中許多來自從未擔任委員會職位的居民，並顯示年輕人、女性，以及來自多元族裔與性別認同群體的申請者比例顯著提升。

目前，皇后區共有14個社區委員會，根據市憲章(City Charter)規定，每個委員會最多由50名無薪成員組成，其中一半由各選區的市議員提名。這些委員會每月舉行全體會議，主要負責土地使用、分區、預算分配及其他地方事務的建議。

申請管道已開放，有意申請者可於2月14日(周五)前在皇后區區長辦公室填寫線上申請表，網址queensbp.nyc.gov。

皇后區 預算 性別認同

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