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理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

日落公園竊車嚴重 警方巷教防盜

記者顏潔恩╱紐約報導
日落公園66分局、貝瑞吉68分局近期發生多起汽車盜竊案。(記者顏潔恩╱攝影)
日落公園66分局、貝瑞吉68分局近期發生多起汽車盜竊案。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市警指出，布碌崙(布魯克林)南區華人群聚的日落公園、波羅園(Borough Park)、貝瑞吉近來發生多起汽車盜竊案件，其中以Acura TLX和本田CR-V款型的汽車失竊最為嚴重，這兩款也是華人較為常用的車；管轄當地的市警呼籲民眾採取行動，包括購買防盜方向盤鎖(Steering Wheel Locks)，保護個人財物。

據市警66、68分局的數據統計，2025年1月截至當前，轄區的汽車盜竊案分別發生了四起和六起，相較去年同期呈上升趨勢中；根據調查，不法分子通常趁入夜或街道人少時，去到漆黑且偏僻的地區作案，目前被偷的車為Acura TLX和本田CR-V款型，相信是歹徒破解了該款型的安全系統。

有關情況目前已引發警局的高度重視，警方呼籲各車主們在住家門前、或街邊停車時一定要採取防盜措施，特別以上兩款車的車主，當前是歹徒下手的主要目標。

警方建議車主購買防盜方向盤鎖，這是既簡單又便宜的防盜方法，數據表明使用方向盤鎖的車主很大程度減少被偷的機率，且任何時候都要使用；警方指，歹徒往往只需要幾分鐘的作案時間，車主即便只是短暫離開，也可能會被盜竊。

另一方面，兩款常被盜款型的車主也可選擇把車停泊在住家門前，然後再停放另一輛車在隔壁，進行阻擋；警方也建議車主要在屋前安裝監控錄像，至少失竊時保有視頻證據，可交給警方協助調查，掌握歹徒的外貌體徵。

警局表示，局內有犯罪預防警員可為民眾提供防盜資訊和建議，呼籲民眾善加利用這些資源，可撥打電話 (718)851-5611致電66分局、 (718)439-4211至68分局，詢問更多詳情。

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